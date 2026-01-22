IBAN’ını Arkadaşına Verdi, Başına Gelmeyen Kalmadı: Cezaevine Girdi, 20 Dava Açıldı, Hapis Cezası Aldı
Adana’da yaşayan Özlem Develi, üç sene önce arkadaşının tuzağına düştü. M.D. isimli arkadaşı ticaret yaptığını ve hesaplarında bloke olduğunu ileri sürerek Develi’nde IBAN numarasını kullanmak istedi. Arkadaşına güvenip adına açtırdığı IBAN’ı veren Develi’nin başına gelmeyen kalmadı. 23 yaşındaki genç kadın cezaevine girdi, hakkında 20 dava açıldı, hapis cezası aldı.
IBAN tuzağına dikkat! Arkadaşına güvendi başına gelmeyen kalmadı.
Hapis cezası aldı, 20 dava açıldı.
