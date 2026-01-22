IBAN’ını Arkadaşına Verdi, Başına Gelmeyen Kalmadı: Cezaevine Girdi, 20 Dava Açıldı, Hapis Cezası Aldı

M.D.’nin hesap kapatılmadan önce sosyal medya platformlarından çekiliş düzenlediği belirtildi. Parayı ödeyen ancak çekilişten kazandıklarını alamayanlar şikayetçi oldu. Cezaevine giren Develi, 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı.

Hakkında 20 dava açılan Özlem Develi, M.D.’nin tehdit ettiğini açıklayarak şunları dedi: “3-4 cezam istinafta, bir tanesi kesinleşti. Yakaladıklarında alacaklar. İnsanları ben dolandırmadığım halde benden şikayetçi oluyorlar ve ceza alıyorum. Üniversiteyi bitirdim, diplomamı alamıyorum. Hayatımı mahvettiler, işe giremiyorum.”