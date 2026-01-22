onedio
IBAN’ını Arkadaşına Verdi, Başına Gelmeyen Kalmadı: Cezaevine Girdi, 20 Dava Açıldı, Hapis Cezası Aldı

Dilara Şimşek
22.01.2026 - 16:40

Adana’da yaşayan Özlem Develi, üç sene önce arkadaşının tuzağına düştü. M.D. isimli arkadaşı ticaret yaptığını ve hesaplarında bloke olduğunu ileri sürerek Develi’nde IBAN numarasını kullanmak istedi. Arkadaşına güvenip adına açtırdığı IBAN’ı veren Develi’nin başına gelmeyen kalmadı. 23 yaşındaki genç kadın cezaevine girdi, hakkında 20 dava açıldı, hapis cezası aldı.

IBAN tuzağına dikkat! Arkadaşına güvendi başına gelmeyen kalmadı.

23 yaşındaki Özlem Develi, 2023 yılında dershaneye giderken M.D. ile arkadaş oldu. M.D., “Ben ticaret yapıyorum. Hesaplarım bloke oldu, kısa bir süreliğine bana IBAN'ını kullandırır mısın?” teklifinde bulundu. Bu teklifi kabul eden Develi’nin başına gelmeyen kalmadı. 

Develi, özel bir bankadan hesap açıp IBAN numarasını arkadaşına verdi. M.D. IBAN’ı aldıktan sonra dershaneye gelmemeye başladı. Yaklaşık 15 gün sonra Develi, karakoldan çağrıldı. Hakkında dolandırıcılık işlemi yapılan Develi, durumu polise bildirip hesaplarını kapattı.

Hapis cezası aldı, 20 dava açıldı.

M.D.’nin hesap kapatılmadan önce sosyal medya platformlarından çekiliş düzenlediği belirtildi. Parayı ödeyen ancak çekilişten kazandıklarını alamayanlar şikayetçi oldu. Cezaevine giren Develi,  4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı.

Hakkında 20 dava açılan Özlem Develi, M.D.’nin tehdit ettiğini açıklayarak şunları dedi: “3-4 cezam istinafta, bir tanesi kesinleşti. Yakaladıklarında alacaklar. İnsanları ben dolandırmadığım halde benden şikayetçi oluyorlar ve ceza alıyorum. Üniversiteyi bitirdim, diplomamı alamıyorum. Hayatımı mahvettiler, işe giremiyorum.”

