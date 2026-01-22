onedio
Yıpranma Payına Yeni Meslekler Eklendi: Erken Emekli Olacak Meslekler Belli Oldu!

Dilara Şimşek
22.01.2026 - 13:28

Yıpranma payı kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenleme yapıldı. YeniŞafak'ta yer alan habere göre yıpranma payı kapsamına yeni meslekler eklendi. Pek, çok meslek için erken emeklilik kapsamı genişlerken milyonlarca çalışanın emekli hesabı da değişti. Peki, yıpranma payı nedir? Yıpranma payı olan meslekler hangileri?

Kaynak: YeniŞafak

Yıpranma payı nedir?

Yıpranma payı olarak bilinen 'Fiili Hizmet Süresi Zammı', işin niteliği gereği bedenen veya ruhen normalden daha fazla efor sarf edilen, tehlikeli veya sağlığı bozucu işlerde çalışanlara tanınan bir hak olarak biliniyor. 

Bir diğer ifadeyle bu kapsamda çalışan kişilerin çalıştıkları her yıl için emeklilik prim gün sayılarına ekstra gün ekleniyor. Bu eklenen sürenin bir kısmı ise emeklilik yaş haddinden düşüyor. Her meslek grubu 'yıpranma payı'ndan yararlanmaz. Yıpranma payından yararlanacak meslekler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirleniyor.

Yıpranma payına yeni meslekler eklendi. Erken emekli olacak meslekler belli oldu.

SGK, yıpranma payına yeni meslekleri ekledi. 2026 yılında yapılan düzenleme ile pek çok yeni mesleğe erken emeklilik fırsatı doğdu. 

Yıpranma payı olan meslekler şöyle:

  • Basın kartı sahibi olan gazeteciler.

  • Maden ve yer altı işçileri

  • Asker, polis, MİT mensupları, cezaevi infaz koruma memurları

  • Ağır sanayi çalışanları

  • İtfaiyeciler

Yıpranma payına eklenen yeni meslekler:

  • Alüminyum fabrikası işçileri

  • Cam sanayiinde çalışan işçiler

  • Çimento fabrikası çalışanları

  • Dökümhane işçileri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
