Yıpranma payına yeni meslekler eklendi. Erken emekli olacak meslekler belli oldu.

Yıpranma payı olarak bilinen 'Fiili Hizmet Süresi Zammı', işin niteliği gereği bedenen veya ruhen normalden daha fazla efor sarf edilen, tehlikeli veya sağlığı bozucu işlerde çalışanlara tanınan bir hak olarak biliniyor.

Bir diğer ifadeyle bu kapsamda çalışan kişilerin çalıştıkları her yıl için emeklilik prim gün sayılarına ekstra gün ekleniyor. Bu eklenen sürenin bir kısmı ise emeklilik yaş haddinden düşüyor. Her meslek grubu 'yıpranma payı'ndan yararlanmaz. Yıpranma payından yararlanacak meslekler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirleniyor.