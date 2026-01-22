Yıpranma Payına Yeni Meslekler Eklendi: Erken Emekli Olacak Meslekler Belli Oldu!
Yıpranma payı kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenleme yapıldı. YeniŞafak'ta yer alan habere göre yıpranma payı kapsamına yeni meslekler eklendi. Pek, çok meslek için erken emeklilik kapsamı genişlerken milyonlarca çalışanın emekli hesabı da değişti. Peki, yıpranma payı nedir? Yıpranma payı olan meslekler hangileri?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıpranma payı nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıpranma payına yeni meslekler eklendi. Erken emekli olacak meslekler belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın