Dünyanın Ünlü CEO’su Açıkladı: Bu Bölümlerden Mezun Olanlar İşsiz Kalabilir

Yapay zekanın beyaz yaka işlerde sarsıntıya neden olacağını söyleyen Karp, mavi yakalı mesleklerin ise kariyerlerinin gelişeceğini kaydetti.

Karp, sözlerini bir örnekle açıkladı. Yapay zeka şirketleri için pil ve diğer bileşenleri üreten teknisyenlerden örnek veren Karp, 'Eğer bir mesleki teknisyenseniz çok değerli, hatta yeri doldurulamaz kişilerdir. Çünkü onları çok hızlı bir şekilde olduklarından farklı bir şeye dönüştürebiliriz. Bu işler daha da değerli hale gelecek' dedi.