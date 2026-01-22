onedio
Dünyanın Ünlü CEO’su Açıkladı: Bu Bölümlerden Mezun Olanlar İşsiz Kalabilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.01.2026 - 12:12

ABD merkezli teknoloji ve yazılım şirketi Palantir’in CEO’su Alex Karp, Dünya Ekonomik Forumu’nda açıklamalarda bulundu. Karp’a “Yapay zeka iş yaratacak mı yoksa işleri yok mu edecek?” diye soruldu. Dünyanın ünlü CEO’sunun bu soruya yanıtı ise dikkat çekti. Karp, iş bulmakta zorlanacak ve işsiz kalma riskiyle karşı karşıya olan bölümleri açıkladı.

Palantir'in CEO'su Alex Karp, yapay zekanın yok edeceği meslekleri açıkladı. Karp, “Yapay zeka, beşeri bilimler alanındaki işleri yok edecek. Eğer seçkin bir okula gittiyseniz ve felsefe okuduysanız -kendimi örnek olarak kullanacağım- umarım başka bir beceriniz vardır. Bu beceriyi pazarlamak zor olacak” dedi.

Felsefe mezunu olan Karp, 2003 yılında Palantir’i kurdu. Ünlü CEO, beşeri bilimler mezunlarının genellikle akademi, hukuk, devlet alanlarında kariyer yaptığını söyledi.

Yapay zekanın beyaz yaka işlerde sarsıntıya neden olacağını söyleyen Karp, mavi yakalı mesleklerin ise kariyerlerinin gelişeceğini kaydetti. 

Karp, sözlerini bir örnekle açıkladı. Yapay zeka şirketleri için pil ve diğer bileşenleri üreten teknisyenlerden örnek veren Karp, 'Eğer bir mesleki teknisyenseniz çok değerli, hatta yeri doldurulamaz kişilerdir. Çünkü onları çok hızlı bir şekilde olduklarından farklı bir şeye dönüştürebiliriz. Bu işler daha da değerli hale gelecek' dedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
