Nüfusuyla 60 Kenti Geride Bırakan İlçe: Türkiye'nin 'Gizli Megakenti'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.01.2026 - 12:54

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesinin nüfusu 1 milyonu aştı. Nüfusuyla Türkiye'deki 60 kenti geride bırakan Esenyurt'un konut verileri de açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre İstanbul’da satılan her 8 konuttan biri Esenyurt’ta oldu. Esenyurt’ta geçen sene 34 bin 315 konut satıldı.

En fazla ve en az konut satışının gerçekleştiği kentler belli oldu.

TÜİK’in 2025 yılına ait konut verileri belli oldu. 2025 yılında konut satışlarının en yüksek olduğu kent İstanbul oldu. İstanbul’da 280 bin 262 konut satıldı. İstanbul’u Ankara ve İzmir izledi. Konut satışının en az olduğu kentler ise Ardahan, Bayburt, Hakkari oldu. Ardahan’da 727, Bayburt’ta 1251, Hakkari’de 1559 konut satıldı.

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu. Nüfusuyla 60 kenti geride bıraktı.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu. Esenyurt, İstanbul ve Türkiye’nin en kalabalık ilçesi oldu. 1 milyonu aşkın kişinin yaşadığı ilçenin nüfusunun 60 kentten daha fazla olduğu ortaya çıktı. 

Öte yandan İstanbul’da satılan her 8 konuttan biri Esenyurt’ta yer aldı. Esenyurt’ta toplam 34 bin 315 konut satıldı. Pendik’te 12 bin 861 konut satılırken Başakşehir’de bu rakam 12 bin 854 oldu.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
