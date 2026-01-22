Nüfusuyla 60 Kenti Geride Bırakan İlçe: Türkiye'nin 'Gizli Megakenti'

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu. Esenyurt, İstanbul ve Türkiye’nin en kalabalık ilçesi oldu. 1 milyonu aşkın kişinin yaşadığı ilçenin nüfusunun 60 kentten daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan İstanbul’da satılan her 8 konuttan biri Esenyurt’ta yer aldı. Esenyurt’ta toplam 34 bin 315 konut satıldı. Pendik’te 12 bin 861 konut satılırken Başakşehir’de bu rakam 12 bin 854 oldu.