Nüfusuyla 60 Kenti Geride Bırakan İlçe: Türkiye'nin 'Gizli Megakenti'
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesinin nüfusu 1 milyonu aştı. Nüfusuyla Türkiye'deki 60 kenti geride bırakan Esenyurt'un konut verileri de açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre İstanbul’da satılan her 8 konuttan biri Esenyurt’ta oldu. Esenyurt’ta geçen sene 34 bin 315 konut satıldı.
En fazla ve en az konut satışının gerçekleştiği kentler belli oldu.
