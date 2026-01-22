Emekli Sayısı Açıklandı: 25 Bin Liranın Üzerinde Maaş Alan Emekli Sayısı Belli Oldu

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşıyla ilgili bir yazı yazdı. Yazısında ülkenin yüzde 90’ının 25 bin liranın altında emekli maaşı aldığını anlattı.

Erdursun, “En düşük emekli aylığı 20 Bin Lira olarak kabul edilir ise 5.772.223 kişi bu rakamı hatta dul yetimler bu rakamın hissesi şeklinde bu rakamın da altında emekli aylığı almak zorunda ka­lacak” dedi.

Türkiye'de kaç emekli var?

SGK uzmanı, Türkiye’de gerçek emekli sayısının 12 milyon 239 bin 971 TL olduğunu söyledi.