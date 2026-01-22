Emekli Sayısı Açıklandı: 25 Bin Liranın Üzerinde Maaş Alan Emekli Sayısı Belli Oldu
Emekli maaşı 2026 belli oldu. En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu. Peki kaç emekli 20 bin lira üzerinde maaş alıyor? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 25 bin liranın üzerinde maaş alan emekli sayısını açıkladı. Dünya gazetesindeki yazısında emeklileri anlatan Erdursun, 'Ülkemizde emeklilerin yüzde 90’ı 25 bin liranın altında emekli aylığı alıyor' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En düşük emekli maaşı alan kişi sayısı belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
25 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanların sayısı...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın