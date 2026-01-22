onedio
Emekli Sayısı Açıklandı: 25 Bin Liranın Üzerinde Maaş Alan Emekli Sayısı Belli Oldu

Dilara Şimşek
22.01.2026 - 11:27

Emekli maaşı 2026 belli oldu. En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu. Peki kaç emekli 20 bin lira üzerinde maaş alıyor? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 25 bin liranın üzerinde maaş alan emekli sayısını açıkladı. Dünya gazetesindeki yazısında emeklileri anlatan Erdursun, 'Ülkemizde emekli­lerin yüzde 90’ı 25 bin li­ranın altında emekli aylığı alıyor' dedi.

En düşük emekli maaşı alan kişi sayısı belli oldu.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşıyla ilgili bir yazı yazdı. Yazısında ülkenin yüzde 90’ının 25 bin liranın altında emekli maaşı aldığını anlattı. 

Erdursun, “En düşük emekli aylığı 20 Bin Lira olarak kabul edilir ise 5.772.223 kişi bu rakamı hatta dul yetimler bu rakamın hissesi şeklinde bu rakamın da altında emekli aylığı almak zorunda ka­lacak” dedi.

Türkiye'de kaç emekli var?

SGK uzmanı, Türkiye’de gerçek emekli sayısının 12 milyon 239 bin 971 TL olduğunu söyledi.

25 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanların sayısı...

16 bin 881 TL olan emekli maaşının 20 bin liraya yükseltildiğini vurgulayan Erdursun, 4 milyon 917 bin kişinin bu tutarı alacağını açıkladı. Özgür Erdursun, 20 bin lira altında maaş alan gerçek emekli sayısının farklı olduğunu kaydetti. Erdursun, 20 bin lira ve altında emekli maaşı alacakların sayısının 5 milyon 722 bin 223 olduğunu belirtti.

25 bin liranın üzerinde maaş alanların oranının yüzde 10 olduğunu ifade eden Erdursun, “Bu da yaklaşık 1 milyon 650 kişiye kar­şılık gelmektedir” dedi.

