Çinli Roewe’nin Yeni Yıldızı Türkiye’ye Gelse Piyasayı Karıştırır: Sadece 600 Bin Liraya Satılıyor

Çin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.01.2026 - 10:06

Çinli otomotiv devi SAIC’in alt markalarından olan Roewe’nin geçtiğimiz yıl tanıttığı yeni hibrit aracı M7 DMH, hem özellikleri hem de fiyatı ile dikkat çekiyor. Henüz Çin dışında bir ülkede satışa sunulmayan modelin Türkiye’ye gelmesi halinde en ucuz sıfır araçlardan biri olabileceği belirtildi. 2 bin kilometreden fazla menzili olan aracın Çin’deki satış fiyatı ise 12 bin euro (yaklaşık 600 bin lira).

Dünyanın en fazla elektrikli araç üreten devlerinden biri olan SAIC’in alt markalarından Roewe’nin yeni aracı göz kamaştırıyor.

Çin dışında henüz satışa çıkmayan Roewe’nin şarj edilebilir hibrit modeli M7 DMH, tam depo ve tam şarjla 2 bin 50 kilometreye kadar yol yapabiliyor.

0'dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaşan araç, 100 kilometrede sadece 2,9 litre gibi bir yakıt tüketimi vadediyor.

Şık tasarıma sahip aracın arkasındaki isim Rolls-Royce ve BMW’den.

Rolls-Royce ve BMW gibi dünyaca ünlü markalarda çalışan ve tasarım direktörlüğü yapan Jozef Kaban, ilgi ile takip edilen aracın tasarımını yapan kişi.

Araç, coupe tarzı tasarımı, büyük ızgarası ve iki parçalı farlarıyla dikkat çekiyor ve tamamen dijital gösterge paneli, büyük bir multimedya ekranı geniş bir teknolojik donanım sunuyor.

Çin’de sadece 600 bin liraya satılıyor.

Roewe’nin M7 DMH aracı, şık tasarımı ve teknik özellikleri kadar ucuz fiyatı ile de dikkat çekiyor. Araç Çin’de sadece 12 bin euro (yaklaşık 600 bin lira) karşılığında satılıyor.

Türkiye’ye gelmesi halinde vergilerle aracın fiyatı artacaktır ancak yine de en ucuz modellerden biri olması bekleniyor.

SAIC bünyesinde Maxus, MG, Wuling, Roewe, Baojun, Feifan ve IM gibi markaları bulunduruyor.

Ayrıca SAIC-Volkswagen (Volkswagen, Skoda, Audi) ve SAIC-General Motors (Buick, Chevrolet, Cadillac) gibi yabancı markalı ortak girişimlerin de bir parçasıdır.

