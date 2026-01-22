Çinli Roewe’nin Yeni Yıldızı Türkiye’ye Gelse Piyasayı Karıştırır: Sadece 600 Bin Liraya Satılıyor

Roewe’nin M7 DMH aracı, şık tasarımı ve teknik özellikleri kadar ucuz fiyatı ile de dikkat çekiyor. Araç Çin’de sadece 12 bin euro (yaklaşık 600 bin lira) karşılığında satılıyor.

Türkiye’ye gelmesi halinde vergilerle aracın fiyatı artacaktır ancak yine de en ucuz modellerden biri olması bekleniyor.

SAIC bünyesinde Maxus, MG, Wuling, Roewe, Baojun, Feifan ve IM gibi markaları bulunduruyor.

Ayrıca SAIC-Volkswagen (Volkswagen, Skoda, Audi) ve SAIC-General Motors (Buick, Chevrolet, Cadillac) gibi yabancı markalı ortak girişimlerin de bir parçasıdır.