İslam Memiş Altında Satış Yapılacak Rakamı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.01.2026 - 15:41

Altın fiyatları durdurulamıyor. 22 Ocak 2026 Perşembe gününün altın fiyatları belli oldu. 2026 yılının ilk günlerinden bu yana rekor kıran altında tarihi zirveler nedeniyle sürekli tahminler de değişiyor. Vatandaşlar, her gün arama motorlarında 'Altın düşer mi?' sorusunun yanıtını araştıyor. Finans Analisti İslam Memiş, altın tahmininde bulundu. Altın fiyatlarına dikkat çeken İslam Memiş, altında satış yapılacak rakamı açıkladı.

22 Ocak Perşembe altın fiyatları: Gram altın ne kadar?

22 Ocak Perşembe altın fiyatları belli oldu. Tarihi zirvesine ulaşan altın yeni rekorlara imza attı. Peki, altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum. İşte altın fiyatları!

Gram altın ne kadar?

Gram altın 6.719 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11.145 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 22.290 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 44.443 TL

Altın düşer mi?

Yükselen altın fiyatlarının ardından altının düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. 'Altın düşer mi?' sorusunu yanıtlayan İslam Memiş, altının yükseleceğini belirtti. Finans Analisti İslam Memiş, gram altında yılın ilk yarısı için beklentisinin 8 bin TL olduğunu belirtti. Memiş, 7 bin lira seviyesinin ise Ocak ayı bitmeden görülebileceğini kaydederek, '8 bin TL sonrası 10 bin TL sürpriz olmaz' dedi.

İslam Memiş, altında satış yapılacak rakamı açıkladı.

Altında satışın ne zaman yapılması gerektiğini de söyleyen İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Ons altın 4.874 dolar seviyesinde. 4.886 dolar ile tarihi rekor denemesi yaptı. Jeopolitik riskler, Trump’ın açıklamaları ve yaklaşan Fed faiz kararı altını destekliyor. 5 bin dolar seviyesi artık sürpriz değil. 4 bin 880–5 bin 20 dolar aralığında kademeli satış yapılabilir. Altın satılırsa dolar, euro ya da Bitcoin’de beklenebilir.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
