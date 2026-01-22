İslam Memiş, altında satış yapılacak rakamı açıkladı.

Altında satışın ne zaman yapılması gerektiğini de söyleyen İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Ons altın 4.874 dolar seviyesinde. 4.886 dolar ile tarihi rekor denemesi yaptı. Jeopolitik riskler, Trump’ın açıklamaları ve yaklaşan Fed faiz kararı altını destekliyor. 5 bin dolar seviyesi artık sürpriz değil. 4 bin 880–5 bin 20 dolar aralığında kademeli satış yapılabilir. Altın satılırsa dolar, euro ya da Bitcoin’de beklenebilir.'