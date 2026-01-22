İslam Memiş Altında Satış Yapılacak Rakamı Açıkladı
Altın fiyatları durdurulamıyor. 22 Ocak 2026 Perşembe gününün altın fiyatları belli oldu. 2026 yılının ilk günlerinden bu yana rekor kıran altında tarihi zirveler nedeniyle sürekli tahminler de değişiyor. Vatandaşlar, her gün arama motorlarında 'Altın düşer mi?' sorusunun yanıtını araştıyor. Finans Analisti İslam Memiş, altın tahmininde bulundu. Altın fiyatlarına dikkat çeken İslam Memiş, altında satış yapılacak rakamı açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
22 Ocak Perşembe altın fiyatları: Gram altın ne kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın düşer mi?
İslam Memiş, altında satış yapılacak rakamı açıkladı.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bu adamı görmekten sıkıldım...