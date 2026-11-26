Çöp Kamyonu Beethoven Çalıyor, Karpuz Küp Şeklinde: Gezginleri Şaşırtan 15 Kültür Şoku
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tayvan'da sokaktan Beethoven sesi gelince insanlar neden ellerinde çöp torbasıyla dışarı çıkıyor? Cevabı ikinci maddede. Gezginlerin döndüklerinde ilk anlattığı 15 şeyi sıraladık.
1. Japonya'da rögar kapakları bile süslü
2. Tayvan'da çöp kamyonu klasik müzik çalarak gelir
3. Almanya'da porsiyonlar beklenenden büyük çıkabiliyor
4. Güney Afrika'da trafik ışığına "robot" deniyor
5. Tayland'da maymunlara yılda bir kez açık büfe kuruluyor
6. Japonya'da köşe başındaki market, küçük bir lokanta gibi
7. Danimarka'da toplu taşımada sessizlik beklenir
8. Seul metrosunda hangi vagonun kalabalık olduğu ekranda yazıyor
9. Vietnam'da içinde yılan olan içki şişeleri satılıyor
10. Japonya'da küp şeklinde karpuz yetiştiriliyor
11. Lüksemburg'da oy vermek zorunlu
12. İspanya'da akşam yemeği için gece 10 erken sayılabiliyor
13. Japonya'da sokakta çöp kutusu bulmak zor, sokaklar yine de temiz
14. ABD'de televizyonda reçeteli ilaç reklamı yayımlanıyor
15. İskandinav ülkelerinde bebekler öğle uykusunu dışarıda uyuyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
Tüm içerikleri
Yorum Yazın