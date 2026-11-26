Tam Aramaktan Vazgeçerken Kepçeye Takıldı: Bir Günde Milyoner Oldu
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Aramaktan vazgeçmek üzere olan kaya avcısı, Darrington yakınlarında yosunla kaplı bir kaya parçası fark etti.
Kayanın yalnızca üst kısmı görünüyordu, çıkarılması üç hafta sürdü.
Açık arttırmada milyonlarca dolara satıldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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