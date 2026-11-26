38 yaşındaki Jason Henry, Darrington doğumlu ve Marblemount'ta yaşıyor. Yazı boyunca Darrington'ın yaklaşık 16 kilometre güneyindeki Helena Ridge yakınlarında, değerli bir mücevher taşı olan nefrit yeşimi aradı. Bölgedeki işletmelerde sergilenen yeşimi gördükten sonra bu işe heveslenmişti. Ancak eli boş dönmek onu yormaya başlamıştı.

18 Haziran'da, yıllardır kaya avcılığı yapan 72 yaşındaki akıl hocası Ed Molsee'nin tavsiyesine uyarak, nefritin yakınında bulunan serpantin damarını yamaçta takip etti. Bir kaya çıkıntısının yaklaşık 60 metre ötesinde, yosunla kaplı ve yaklaşık 45 santimetre uzunluğunda bir kaya parçası gördü.