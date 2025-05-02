Ayrılık İddialarıyla Sevenlerini Üzen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Boşanma Sürecini Erteleme Nedeni Şaşırttı!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanma süreçlerini şimdilik rafa kaldırdığı iddia edildi. Bir süredir boşanacakları haberiyle gündeme gelen ve bu konuda açıklama yapmaktan kaçınan ikilinin kızlarını bu süreçten uzak tutmak istediği konuşuluyordu. Son zamanlarda kızları için bir araya geldiği söylenen çiftin gergin tavırları ise dikkatlerden kaçmıyordu. Peki ikili boşanma davasını neden erteledi? Detaylar içeriğimizde...
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Uzun süredir aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti hakkındaki boşanma haberleri bir an olsun durulmuyor.
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Ve iddialar büyüdükçe büyüdü… Araya giren mesafe, gözlerden kaçmadı. Yine de davetlere birlikte katılmaktan vazgeçmeyen çiftimiz kızları için bir araya gelmeye devam ediyordu.
Fakat ikilinin boşanma nedeni hakkında başka bir iddia ortaya atılmış ve reklam iş birlikleri nedeni ile sürecin uzatıldığı dile getirilmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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