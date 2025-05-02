Ayrılık İddialarıyla Sevenlerini Üzen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Boşanma Sürecini Erteleme Nedeni Şaşırttı!

Pelin Akil ve Anıl Altan’ın boşanacağı söylentileri, kızları Alin ve Lina’nın doğum günü kutlamasıyla bir kez daha alevlenmişti. Üstelik bu kez sinyaller açık, mesafe net, mutluluk maskesi de takılmaktan vazgeçilmişti.

Boşanma iddiaları ilk çıktığında çift, söylentileri savuşturmaya çalışmıştı. Ama Pelin Akil’in özellikle “şimdilik” vurgusu magazin kulislerinde başka yankı bulmuş haberler de önlenemez bir hal almıştı.