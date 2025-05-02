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Ayrılık İddialarıyla Sevenlerini Üzen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Boşanma Sürecini Erteleme Nedeni Şaşırttı!

Ayrılık İddialarıyla Sevenlerini Üzen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Boşanma Sürecini Erteleme Nedeni Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.05.2025 - 20:04 Son Güncelleme: 02.05.2025 - 20:15

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanma süreçlerini şimdilik rafa kaldırdığı iddia edildi. Bir süredir boşanacakları haberiyle gündeme gelen ve bu konuda açıklama yapmaktan kaçınan ikilinin kızlarını bu süreçten uzak tutmak istediği konuşuluyordu. Son zamanlarda kızları için bir araya geldiği söylenen çiftin gergin tavırları ise dikkatlerden kaçmıyordu. Peki ikili boşanma davasını neden erteledi? Detaylar içeriğimizde...

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Uzun süredir aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti hakkındaki boşanma haberleri bir an olsun durulmuyor.

Uzun süredir aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti hakkındaki boşanma haberleri bir an olsun durulmuyor.

Pelin Akil ve Anıl Altan’ın boşanacağı söylentileri, kızları Alin ve Lina’nın doğum günü kutlamasıyla bir kez daha alevlenmişti. Üstelik bu kez sinyaller açık, mesafe net, mutluluk maskesi de takılmaktan vazgeçilmişti.

Boşanma iddiaları ilk çıktığında çift, söylentileri savuşturmaya çalışmıştı. Ama Pelin Akil’in özellikle “şimdilik” vurgusu magazin kulislerinde başka yankı bulmuş haberler de önlenemez bir hal almıştı.

Ve iddialar büyüdükçe büyüdü… Araya giren mesafe, gözlerden kaçmadı. Yine de davetlere birlikte katılmaktan vazgeçmeyen çiftimiz kızları için bir araya gelmeye devam ediyordu.

Ve iddialar büyüdükçe büyüdü… Araya giren mesafe, gözlerden kaçmadı. Yine de davetlere birlikte katılmaktan vazgeçmeyen çiftimiz kızları için bir araya gelmeye devam ediyordu.

Geçtiğimiz aylarda boşanma işlemlerini sessiz sedasız devam ettirmeye çalışan ikilinin kızlarını korumak adına bu kararı aldığı söylenmişti. Ardından da ikilinin evlerini ayırdığı söylenmiş nedeninin de tahammülsüzlük olduğu iddia edilmiş, ortada ihanet olmadığı ifade edilmişti.

Biz de detaylardan bahsetmiştik:

Fakat ikilinin boşanma nedeni hakkında başka bir iddia ortaya atılmış ve reklam iş birlikleri nedeni ile sürecin uzatıldığı dile getirilmişti.

Fakat ikilinin boşanma nedeni hakkında başka bir iddia ortaya atılmış ve reklam iş birlikleri nedeni ile sürecin uzatıldığı dile getirilmişti.

Mehmet Üstündağ'ın 'Boşanmayı isteyen Pelin Akil zaten, Anıl Altan da kabul etmiş artık. Çok açıklamamalarının nedeni ise çok reklam alıyorlar. Oyunculuk ve influencerlıktan para kazanıyorlar. Sonunda müthiş bir çekişme bekliyor, kesin boşanıyorlar.' iddialarının ardından ikilinin süreci ertelediği öğrenildi.

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ikilinin boşanma sürecini erteleme nedeni ise yine reklam anlaşması çıktı! İlk duyulduğunda evliliklerine ikinci bir şans verecekleri düşünülen ikili yine sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. 

Davanın ertelenmesine neden olan reklam anlaşmasının yaz sonunda sona ereceği, ardından çiftin tekrar boşanma gündemiyle boğuşacakları söylendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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