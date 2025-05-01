Sevgilisi Aybüke Pusat'a Olan Aşkına Metiye Düzen Furkan Andıç'a Demet Akalın'dan "İhanet" Hatırlatması!

Yaklaşık 5 senedir birlikte olan sevgilisine 'yanındayım gülüm' şeklinde destek veren Furkan Andıç'ın da TRT ile anlaşmalı olduğu dizinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenilmişti.

Geçmişte birçok kez ihanet iddialarına karışan Furkan Andıç'ın bu hamlesi gündeme otururken kendisi geçtiğimiz gün Saba Tümer'in programına konuk oldu. Program sırasında pek çok açıklamada bulunan isim Aybüke Pusat'la ilişkileriyle ilgili “Aybüke’nin mutlu olması onun gülmesi benim de içimi ısıtıyor. Onun mutlu olması için elimden geleni yaparım” sözlerini kullanarak izleyenleri mest etmişti.