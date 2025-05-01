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Sevgilisi Aybüke Pusat'a Olan Aşkına Metiye Düzen Furkan Andıç'a Demet Akalın'dan "İhanet" Hatırlatması!

Sevgilisi Aybüke Pusat'a Olan Aşkına Metiye Düzen Furkan Andıç'a Demet Akalın'dan "İhanet" Hatırlatması!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.05.2025 - 21:10

Uzun süredir devam ettirdikleri ilişkilerini gözlerden uzak şekilde sürdüren, son zamanlarda da gündemde yaşanan olaylara verdikleri tepkiler ve birbirlerine olan destekleriyle konuşulan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat birliktelikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçmişte birçok kez ihanet iddialarıyla manşetlere yerleşen Furkan Andıç'ın Pusat hakkındaki sözleri sosyal medyaya damga vururken eski defterleri açan isim Demet Akalın oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, 2019 yılında Her Yerde Sen dizisinin setinde tanışmış, o dönemde ikilinin arasındaki arkadaşlık hızla aşka dönüşmüştü.

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, 2019 yılında Her Yerde Sen dizisinin setinde tanışmış, o dönemde ikilinin arasındaki arkadaşlık hızla aşka dönüşmüştü.

2019’un Aralık ayında ikilinin birlikte tatile çıktığı haberleri yayıldığında, Aybüke Pusat, Andıç’la sadece yakın arkadaş olduklarını söyleyerek aşk iddialarını yalanlamıştı. Fakat, tatile çıktıkları sırada aralarındaki kimya gözlerden kaçmadı! Aybüke Pusat, bu durumu “Sadece arkadaşız” diyerek açıklasa da, bu açıklama bir süre sonra magazin basınının ilgisini daha da arttırmıştı. O zamandan bu yana ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam den çift ilk birlikte paylaşımlarını ise geçtiğimiz Şubat'ta Sevgililer Günü'nde yapmışlardı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Geçtiğimiz ay ise ortalık karışmış, Aybüke Pusat'ın TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasının ardından ilk destek sevgilisi Furkan Andıç'tan gelmişti.

Geçtiğimiz ay ise ortalık karışmış, Aybüke Pusat'ın TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasının ardından ilk destek sevgilisi Furkan Andıç'tan gelmişti.

Yaklaşık 5 senedir birlikte olan sevgilisine 'yanındayım gülüm' şeklinde destek veren Furkan Andıç'ın da TRT ile anlaşmalı olduğu dizinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenilmişti. 

Geçmişte birçok kez ihanet iddialarına karışan Furkan Andıç'ın bu hamlesi gündeme otururken kendisi geçtiğimiz gün Saba Tümer'in programına konuk oldu. Program sırasında pek çok açıklamada bulunan isim Aybüke Pusat'la ilişkileriyle ilgili “Aybüke’nin mutlu olması onun gülmesi benim de içimi ısıtıyor. Onun mutlu olması için elimden geleni yaparım” sözlerini kullanarak izleyenleri mest etmişti.

Fakat Saba Tümer'in Furkan Andıç'la yaptığı paylaşımın altına Demet Akalın'dan gelen yorum eski sayfaların yeniden açılmasına neden oldu.

Fakat Saba Tümer'in Furkan Andıç'la yaptığı paylaşımın altına Demet Akalın'dan gelen yorum eski sayfaların yeniden açılmasına neden oldu.

Geçmişte birkaç defa gecelerde görüntülenen ismin 'gece hayatımız yok zaten' ifadeleri dikkat çekerken Demet Akalın geçmişteki ihanet iddialarıyla gündeme gelen Furkan Andıç'a çıkıştı!

Biz de o iddiaların manşetleri sardığı sıralarda detaylardan bahsetmiştik:

Gelin Demet Akalın'ın o tepkisine birlikte bakalım!

Gelin Demet Akalın'ın o tepkisine birlikte bakalım!

'Aldatmamış mıydı o güzelim kızı? Herkesi unutur aldatanı unutmam! Asla! Bir de arkadaştılar falan kızla.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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