Sevgilisi Aybüke Pusat'a Olan Aşkına Metiye Düzen Furkan Andıç'a Demet Akalın'dan "İhanet" Hatırlatması!
Uzun süredir devam ettirdikleri ilişkilerini gözlerden uzak şekilde sürdüren, son zamanlarda da gündemde yaşanan olaylara verdikleri tepkiler ve birbirlerine olan destekleriyle konuşulan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat birliktelikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.
Geçmişte birçok kez ihanet iddialarıyla manşetlere yerleşen Furkan Andıç'ın Pusat hakkındaki sözleri sosyal medyaya damga vururken eski defterleri açan isim Demet Akalın oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, 2019 yılında Her Yerde Sen dizisinin setinde tanışmış, o dönemde ikilinin arasındaki arkadaşlık hızla aşka dönüşmüştü.
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Geçtiğimiz ay ise ortalık karışmış, Aybüke Pusat'ın TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasının ardından ilk destek sevgilisi Furkan Andıç'tan gelmişti.
Fakat Saba Tümer'in Furkan Andıç'la yaptığı paylaşımın altına Demet Akalın'dan gelen yorum eski sayfaların yeniden açılmasına neden oldu.
Gelin Demet Akalın'ın o tepkisine birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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