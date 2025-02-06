Fena Basıldı: Dudak Dudağa Görüntüleri İfşalanan Furkan Andıç'ın Aybüke Pusat'ı Yine Aldattığı Ortaya Çıktı
Fena Basıldı: Dudak Dudağa Görüntüleri İfşalanan Furkan Andıç'ın Aybüke Pusat'ı Yine Aldattığı Ortaya Çıktı
4 yıldır gözlerden uzak bir aşk yaşayan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat her zaman ilişkiyi tamamen kendilerine saklamayı tercih etti.
Yaşadıkları aşka dair tek bildiğimiz şey ise sürekli ayrılıp barıştıklarıydı. En son Furkan Andıç'ın geçtiğimiz ağustos ayında kadınlarla yakalanmasının ardından ayrılmama kararı aldıklarını, birlikte olduklarını öğrenmiştik.
Geçtiğimiz saatlerde @nurmagazins takipçileri tarafından ifşa edilen gece kulübü videosuyla Furkan Andıç'ın Aybüke Pusat'ı yeniden aldattığı ortaya çıktı. Gelin, detaylara beraber bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2019 yılında "Her Yerde Sen" setinde tanışan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat birbirine aşık olmuş, diziden gerçekten sevgili olarak çıkmıştı hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O zamandan bu yana sessiz sedasız, gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden ikili, beraber gittikleri tatillerde ve dönüşte havaalanında görüntülense de beraber neredeyse hiç poz paylaşmıyor.
İlişkilerine dair bildiğimiz tek şey ise sürekli ayrılıp barıştıkları. Konuyla ilgili her soruyu geçiştiren ikilinin ayrılıp yeniden barıştığını yine görüntüleri sayesinde takip edebiliyoruz.
Şimdi şöyle bir son olayların zaman çizelgesini çıkaralım. En son geçtiğimiz mayıs ayında bir arkadaşlarının partisinde sarmaş dolaş, oldukça da keyifli görüntülenen ikili sevenlerini sevindirmişti.
Andıç'ın hareketli gecesinin ardından ayrılık yine geçiştirilmiş ve beraber oldukları sinyali verilmişti ki Andıç'ın yine ve yeniden yerinde duramadığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün gece Furkan Andıç'la aynı gece kulübünde yer alan sosyal medya kullanıcısından gelen ifşa görüntüleri @nurmagazins tarafından paylaşıldı.
Andıç'ın DJ'lerin arkasında bir kadınla oldukça samimi olduğu ve hatta dudak dudağa olduğu iddia edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın