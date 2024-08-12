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Aybüke Pusat'la Aşkı bu Sefer Gömdüler mi? Alaçatı Gecelerinde Görüntülenen Furkan Andıç Yalnız Değildi!

Aybüke Pusat'la Aşkı bu Sefer Gömdüler mi? Alaçatı Gecelerinde Görüntülenen Furkan Andıç Yalnız Değildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 23:08

Aybüke Pusat'la bir ayrıl bir barış aşk yaşayan Furkan Andıç, Gazete Magazin muhabirleri tarafından Alaçatı gecelerinde görüntülendi. Üstelik yalnız da değildi!

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"Her Yerde Sen" isimli romantik komedi dizisinde başrolü paylaşan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, yıllardır gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor biliyorsunuz.

"Her Yerde Sen" isimli romantik komedi dizisinde başrolü paylaşan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, yıllardır gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor biliyorsunuz.

Her ne kadar bu aşkın dört yılı aşkın süredir devam ettiği iddiaları dolaşsa ve beraber gittikleri tatillerin dönüşünde havaalanında görüntülenen ikili beraber neredeyse hiç fotoğraf paylaşmıyor. Ve bunu konu hakkında da konuşmuyor!

Her ne kadar bu aşkın dört yılı aşkın süredir devam ettiği iddiaları dolaşsa ve beraber gittikleri tatillerin dönüşünde havaalanında görüntülenen ikili beraber neredeyse hiç fotoğraf paylaşmıyor. Ve bunu konu hakkında da konuşmuyor!

Belki denk gelmişsinizdir, bunca zaman aşklarını mükemmelen yaşayan çiftin Ocak ayından beri üstünde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu. Fakat yaklaşık üç ay önce tüm ihanet ve ayrılık iddiaları ikili tarafından yalanlanmıştı.

Belki denk gelmişsinizdir, bunca zaman aşklarını mükemmelen yaşayan çiftin Ocak ayından beri üstünde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu. Fakat yaklaşık üç ay önce tüm ihanet ve ayrılık iddiaları ikili tarafından yalanlanmıştı.

Aşıkların bir doğum günü partisinde sarmaş dolaş hallerinden bu yazımızda bahsetmiştik:

O zamandan bu yana her şey yolunda aşk da devam ediyor sanıyorduk ki Furkan Andıç, geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından Alaçatı gecelerinde görüntülendi. Yalnız da değildi üstelik...

O zamandan bu yana her şey yolunda aşk da devam ediyor sanıyorduk ki Furkan Andıç, geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından Alaçatı gecelerinde görüntülendi. Yalnız da değildi üstelik...

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