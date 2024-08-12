Son Noktayı Kemal Koydu: Pete Davidson'a Benzediğini Anlatan Cem Yılmaz'ın Oğlundan Six Pack Şov!
Son Noktayı Kemal Koydu: Pete Davidson'a Benzediğini Anlatan Cem Yılmaz'ın Oğlundan Six Pack Şov!
Geçtiğimiz gün Disneyland çıkarmasından pozlarıyla konuşulan Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal, kime benzediği konusundaki meseleye son noktayı kendisi koydu! Cem Yılmaz'ın videoya aldığı Kemal, bir heves Pete Davidson'a benzediğini anlattı, üstüne bir de six pack şov yaptı! 😂
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Özellikle son aylarda nereye gittiği ne ima ettiği belli olmayan sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Cem Yılmaz, dünden beri boyu kadar olan oğlu Kemal'le gündeme geliyor.
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Hatırlatmak için kısa bir özet geçelim; Kemal, Cem Yılmaz 2012'de Ahu Yağtu'yla yaptığı evlilikten dünyaya gelmişti.
Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasındaki ipler her ne kadar nafaka krizi sebebiyle gerildiyse de çift, oğullarını hiçbir zaman basından saklamadı ve gerektiğinde de ailece bir araya gelmeye devam etti.
Belki denk gelmişsinizdir, dün Cem Yılmaz oğluyla Disneyland çıkarmasından pozlar paylaşmış, Kemal'in koca bir beyefendi oluşu herkese "zalim zaman" dedirtmişti.
Son hali hem anneye hem babaya benzetilen Kemal, kime benzediğine dair son noktayı kendi koydu! Babasının "Ferit abin seni Pete Davidson'a benzetmiş" cümlesi üzerine bir heves kendini anlatmaya başlayan Kemal, "ben biliyorum zaten, Pete Davidson'un aynısıyım" dedi.
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Cem Yılmaz'ın "siz pack'in de var" vurgusu üzerine açıp karnını gösterdi! Çok şekersin Kemal, komikliğin de babadan geliyormuş, net anladık!
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