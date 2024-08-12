Son Noktayı Kemal Koydu: Pete Davidson'a Benzediğini Anlatan Cem Yılmaz'ın Oğlundan Six Pack Şov!

Geçtiğimiz gün Disneyland çıkarmasından pozlarıyla konuşulan Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal, kime benzediği konusundaki meseleye son noktayı kendisi koydu! Cem Yılmaz'ın videoya aldığı Kemal, bir heves Pete Davidson'a benzediğini anlattı, üstüne bir de six pack şov yaptı! 😂