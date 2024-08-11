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Gözümüzün Önünde Büyüdü: Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun Oğlu Kemal'in Son Hali "Zalim Zaman" Dedirtti!

Gözümüzün Önünde Büyüdü: Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun Oğlu Kemal'in Son Hali "Zalim Zaman" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 23:29

Oğluyla Disneyland çıkarması yapan Cem Yılmaz, Kemal'in son halini paylaştı! Hem annesine hem de babasına benzeyen Kemal'in kocaman olduğu gerçeği 'ah zalim zaman!' dedirtti!

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Son zamanlarda sivri dili ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz'ın 2012 yılında Ahu Yağtu'yla yaptığı evliliği hatırlarsınız!

Son zamanlarda sivri dili ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz'ın 2012 yılında Ahu Yağtu'yla yaptığı evliliği hatırlarsınız!

Aşklarıyla magazinin gözde çifti arasına giren ikili evlendikten kısa bir süre sonra hamilelik haberini vermiş, aynı sene içinde de bebeklerini kucağına almıştı.

Aşklarıyla magazinin gözde çifti arasına giren ikili evlendikten kısa bir süre sonra hamilelik haberini vermiş, aynı sene içinde de bebeklerini kucağına almıştı.

Evlilik bir sene sürdü, Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu bize yansıtıldığı üzere sorunsuz bir şekilde tek celsede boşanmıştı. Kemal adını verdikleri oğulları için sık sık bir araya gelen ikili, oldukça medeni bir arkadaşlık sürdürüyordu.

Evlilik bir sene sürdü, Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu bize yansıtıldığı üzere sorunsuz bir şekilde tek celsede boşanmıştı. Kemal adını verdikleri oğulları için sık sık bir araya gelen ikili, oldukça medeni bir arkadaşlık sürdürüyordu.

Geçtiğimiz aylarda Cem Yılmaz'ın diline "benimki nafaka değil madafaka" diyerek doladığı nafaka krizi patlak verince işlerin rengi değişti!

Geçtiğimiz aylarda Cem Yılmaz'ın diline "benimki nafaka değil madafaka" diyerek doladığı nafaka krizi patlak verince işlerin rengi değişti!

Kaçıranlar için Cem Yılmaz'ın aylık 10 bin dolar ödemesi üzerine anlaşılan nafaka krizinin tüm detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik:

Bugüne dek Ahu Yağtu oğlu Kemal'i hiç paylaşmadı fakat Kemal hiçbir zaman basından sır gibi saklanan ünlü çocuklarından da olmadı. Özellikle Cem Yılmaz aracılığıyla Kemal'in büyüyüşüne tanıklık ettik.

Bugüne dek Ahu Yağtu oğlu Kemal'i hiç paylaşmadı fakat Kemal hiçbir zaman basından sır gibi saklanan ünlü çocuklarından da olmadı. Özellikle Cem Yılmaz aracılığıyla Kemal'in büyüyüşüne tanıklık ettik.
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Hep de annesine daha çok benzediği, ilk bakışta onu daha çok anımsattığını düşünmüştük! Ta ki...

Hep de annesine daha çok benzediği, ilk bakışta onu daha çok anımsattığını düşünmüştük! Ta ki...

Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde Disneyland çıkarması yaptığı 12 yaşındaki oğlu Kemal'in son halini paylaşana kadar!

Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde Disneyland çıkarması yaptığı 12 yaşındaki oğlu Kemal'in son halini paylaşana kadar!

Kabul edin resmen koca bir beyefendi olmuş Kemal! Cool tarzını ve derin bakışlarını babasından...

Kabul edin resmen koca bir beyefendi olmuş Kemal! Cool tarzını ve derin bakışlarını babasından...

Gülüşünü ve simasını da annesinden almış! Zaman nasıl da çabuk geçiyor değil mi? Sağlıkla büyü Kemal, harika bir ömrün olsun!

Gülüşünü ve simasını da annesinden almış! Zaman nasıl da çabuk geçiyor değil mi? Sağlıkla büyü Kemal, harika bir ömrün olsun!

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