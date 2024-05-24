"Benimki Madafaka" Demişti: Ahu Yağtu'yla Nafaka Krizi Yaşayan Cem Yılmaz'a Kötü Haber!

İstanbul'daki 11. Aile Mahkemesi, Cem Yılmaz'ın talebini kısmen onayladı. Çocuğun maddi gereksinimleri ve dolar kurundaki beklenmeyen yükselişi göz önünde bulundurarak, 10 bin dolarlık iştirak nafakasının Türk Lirası'na dönüştürülmesine ve Cem Yılmaz'ın her ay 70 bin lira iştirak nafakası ödemesine karar verildi. Bu karar, çocuğun ihtiyaçları ve ekonomik koşulların dikkate alındığı bir durumda verildi.