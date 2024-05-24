"Benimki Madafaka" Demişti: Ahu Yağtu'yla Nafaka Krizi Yaşayan Cem Yılmaz'a Kötü Haber!
"Benimki Madafaka" Demişti: Ahu Yağtu'yla Nafaka Krizi Yaşayan Cem Yılmaz'a Kötü Haber!
Kaynak: https://www.haberturk.com/cem-yilmaz-...
Eski eşler Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında devam eden nafaka davasından yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; Yargıtay'dan ünlü komedyene kötü haber geldi. Cem Yılmaz'ın boşandığı eşi Ahu Yağtu'ya ne kadarlık bir nafaka ödeme yapacağı konusunda karar çıktı!
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Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Cem Yılmaz'ın özel hayatını konuştuğumuz günler devam ediyor. Ünlü komedyenin 2012 yılının Mart ayında Ahu Yağtu'yla yaptığı evliliği bilmeyen yoktur.
Aynı yıl içinde ilk kez anne ve baba olma duygusunu yaşayan ikilinin Kemal adını verdikleri bir de oğulları dünyaya gelmişti.
Aşklarıyla magazinin gözde çifti arasına giren ikilinin birliktelikleri çok uzun sürmemiş ve yalnızca 20 ay süren evliliklerini 24 Aralık 2013'te tek celsede notlamışlardı.
Boşanırken, velayeti annesine verilen oğlu için ayda 10 bin dolar ödeyen Cem Yılmaz'dan yıllar içinde bir itiraz gelmişti.
Boşanma protokolünün imzalandığı zamanlarda doların 2 lira 13 kuruş olduğunu belirten ünlü komedyen, dolar kurundaki artışı ve pandemide gelirinin azaldığını iddia ederek 2022 yılında Ahu Yağtu'ya dava açmıştı.
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Yağtu ise, "İştirak davasının Türk Lirası cinsine uyarlanmasını ve aylık 40 bin liraya indirilmesini" isteyen Cem Yılmaz'ın talebini "çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını" belirterek reddedilmesini istemişti.
Uzun dönemdir magazin gündemini meşgul eden konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, tarafından yerel mahkemenin kararı bir kez daha incelendi.
10 bin dolarlık nafaka ödemesinin Cem Yılmaz’ın "ekonomik ve sosyal durumuna göre ödeme gücünün çok üstünde bir tutar olmadığına" kanaat getirildi.
İstanbul BAM 38. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme tarafından verilen “Cem Yılmaz, 70 bin lira nafaka ödeyecek” kararı bozdu. Buna göre Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesi konusunda karar verdi.
Avukatı aracılığıyla karara itiraz eden Yılmaz'ın dosyası bu sefer de Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. İstinaf Mahkemesi’nin belirttiği gerekçeleri yerinde bulan Daire ise verilen kararı onadı.
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Yani kötü haberi alan Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödeme yapacağı da kesinleşmiş oldu.
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