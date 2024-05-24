Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Hande, Meryem, Beren... Ünlü Oyuncuların Çocukluk Hallerini Günümüzde Görseydik Nasıl Olurdu?

Hande, Meryem, Beren... Ünlü Oyuncuların Çocukluk Hallerini Günümüzde Görseydik Nasıl Olurdu?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.05.2024 - 15:37

Instagram'daki '@yapayzekacann' adlı hesap yapay zekayı kullanarak oldukça keyifli bir iş ortaya çıkardı. Birbirinden güzel kadın oyuncuları çocukluk zamanına döndürdü. Ortaya çıkan görselleri de sizler için derledik...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tüm dünyayı avucunun içine alan yapay zeka akımı bizim ülkemizi de kasıp kavurmaya devam ediyor.

Tüm dünyayı avucunun içine alan yapay zeka akımı bizim ülkemizi de kasıp kavurmaya devam ediyor.

Yaratıcılığın dibine kadar konuşturulduğu yapay zeka işlerinden en çok nasiplenenlerse elbette ünlülerimiz oldu.

Yaratıcılığın dibine kadar konuşturulduğu yapay zeka işlerinden en çok nasiplenenlerse elbette ünlülerimiz oldu.

👇👇

Çoğu zaman bizlere "gerçek mi yoksa yapay zeka işi mi? diye sorgulatan çalışmalardan bizler de daha önce yapmıştık.

Çoğu zaman bizlere "gerçek mi yoksa yapay zeka işi mi? diye sorgulatan çalışmalardan bizler de daha önce yapmıştık.

👇👇

Bazen kelleşen, bazen gençleşen, bazen yaşlanan, bazen Barbie'ye dönüşen ünlülere yepyeni bir çalışma daha yapılmış.

Bazen kelleşen, bazen gençleşen, bazen yaşlanan, bazen Barbie'ye dönüşen ünlülere yepyeni bir çalışma daha yapılmış.

👇👇

👇👇

"@yapayzekacann" adlı Instagram hesabı, bu sefer de yepyeni bir çalışmayla çıkageldi. Bu sefer de "Güzel oyuncularımız günümüzde çocuk olsalardı nasıl olurdu?" sorusu yanıt buldu.

"@yapayzekacann" adlı Instagram hesabı, bu sefer de yepyeni bir çalışmayla çıkageldi. Bu sefer de "Güzel oyuncularımız günümüzde çocuk olsalardı nasıl olurdu?" sorusu yanıt buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Pelin Karahan:

Pelin Karahan:

Alina Boz:

Alina Boz:

Meryem Uzerli:

Meryem Uzerli:

Azra Akın:

Azra Akın:

Hande Erçel:

Hande Erçel:
İçeriğin Devamı Aşağıda

Beren Saat:

Beren Saat:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın