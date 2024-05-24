Hande, Meryem, Beren... Ünlü Oyuncuların Çocukluk Hallerini Günümüzde Görseydik Nasıl Olurdu?
Hande, Meryem, Beren... Ünlü Oyuncuların Çocukluk Hallerini Günümüzde Görseydik Nasıl Olurdu?
Instagram'daki '@yapayzekacann' adlı hesap yapay zekayı kullanarak oldukça keyifli bir iş ortaya çıkardı. Birbirinden güzel kadın oyuncuları çocukluk zamanına döndürdü. Ortaya çıkan görselleri de sizler için derledik...
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Tüm dünyayı avucunun içine alan yapay zeka akımı bizim ülkemizi de kasıp kavurmaya devam ediyor.
Yaratıcılığın dibine kadar konuşturulduğu yapay zeka işlerinden en çok nasiplenenlerse elbette ünlülerimiz oldu.
Çoğu zaman bizlere "gerçek mi yoksa yapay zeka işi mi? diye sorgulatan çalışmalardan bizler de daha önce yapmıştık.
Bazen kelleşen, bazen gençleşen, bazen yaşlanan, bazen Barbie'ye dönüşen ünlülere yepyeni bir çalışma daha yapılmış.
"@yapayzekacann" adlı Instagram hesabı, bu sefer de yepyeni bir çalışmayla çıkageldi. Bu sefer de "Güzel oyuncularımız günümüzde çocuk olsalardı nasıl olurdu?" sorusu yanıt buldu.
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Pelin Karahan:
Alina Boz:
Meryem Uzerli:
Azra Akın:
Hande Erçel:
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Beren Saat:
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