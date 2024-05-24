Kısmetse Olur Cansel'in Kızına Estetiksiz Haline Benzediği İçin Paylaşmadığını Söylemesi Tepki Topladı!
Kısmetse Olur Cansel'in Kızına Estetiksiz Haline Benzediği İçin Paylaşmadığını Söylemesi Tepki Topladı!
Kısmet Olur Aşkın Gücü programının unutulmaz isimlerinden olan Cansel Ayanoğlu sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Eski yarışmacı Cansel, bu zamana kadar kızının yüzünü neden göstermediğiyle ilgili bir yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir dönem televizyon ekranlarında yayınlandıktan sonra gelen yasakların ardından kaldırılan Kısmetse Olur, yeni versiyonuyla YouTube'da yayınlanmaya başlamıştı. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri de Cansel Ayanoğlu olmuştu.
Cansel'in izdivaç programına geldiği ilk günden itibaren Oğulcan Yılmaz'la gönlünü kaptırmıştı. Dalgalı ilişkileriyle sürekli konuşulan çift programın en popüler ikilisi olmuştu.
Adını epeyce duyurduğu yapımdan ayrıldıktan sonra da sosyal medya paylaşımlarıyla gündemimizde kalmaya devam ediyor kendisi.
Belki bilenler vardır; Kısmetse Olur'un aşko kuşko yarışmacısı Cansel fenomen olma yolunda yürürken bir de kendisini müzik sektörüne atmıştı. Buram buram Dilan Polat havası veren klipse kendisini uzun süre daha gündemde tutmaya yetmişti.
Küçük yaşta çocuk sahibi olduğunu bildiğimiz Cansel, sosyal medya hesabından biricik kızı Hira'nın da fotoğraflarını paylaşıyor ancak hiçbirinde tam olarak yüzü gözükmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir paylaşım yapan Cansel Ayanoğlu'nun çektiği bir videoda kızına "İtiraf ediyorum, bu zamana kadar seni paylaşmama nedenim estetiksiz halime benzediğin için. Sırf kendim için paylaşmıyorum" demesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.
Annesinin bu sözlerine karşılık gülümseyerek "güzel bir espriydi buna gülüyorum" diyen küçük kızın "ama büyüyünce estetik yaptıracağım" diyerek burnuna dokunması da çoğu kişiyi etkiledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Burnuma geliyordu! Salak mısın ya! Estetik burnum ya!" repliğiyle hafızalara kazınan Cansel'in estetiksiz hali de ortaya çıkmıştı...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın