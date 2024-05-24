Kısmetse Olur Cansel'in Kızına Estetiksiz Haline Benzediği İçin Paylaşmadığını Söylemesi Tepki Topladı!

Kısmet Olur Aşkın Gücü programının unutulmaz isimlerinden olan Cansel Ayanoğlu sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Eski yarışmacı Cansel, bu zamana kadar kızının yüzünü neden göstermediğiyle ilgili bir yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı oldu.