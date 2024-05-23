Adı Ali Koç'la Aşk Dedikodusuna Karışan Serenay Sarıkaya'nın Davet Bastığı İddiası Yalanlandı
Adı Ali Koç'la Aşk Dedikodusuna Karışan Serenay Sarıkaya'nın Davet Bastığı İddiası Yalanlandı
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gun...
Serenay Sarıkaya'nın bir dönem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu iddianın sahibiyle karşı karşıya gelen güzel oyuncu gereğini yapmıştı. Konuyla ilgili yeni bir haber daha yayıldı. Bu sefer de Sarıkaya'nın Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un davetini bastığı öne sürüldü. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; bu söylemin de uydurma olduğu ortaya çıktı!
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Şu sıralar "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisiyle yine kariyerini şahlandıran Serenay Sarıkaya oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da herkesin dilinde.
Bir dönem meslektaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşayan ünlü oyuncunun ilişkisi kadar ayrılığı da epey konuşulmuştu hatırlarsanız.
Bürsin'le ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya hakkında olay bir iddia ortaya atılmıştı. Eski bir spor muhabiri ünlü oyuncunun Ali Koç'la aşk yaşadığını iddia eden bir paylaşım yapmıştı.
Dosyanın uzlaştırma büroya gönderilmesinin ardından Sarıkaya, iddiayı ortaya atan kişinin bir kadın dayanışma derneğine maddi bağışta bulunması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini belirtmişti.
Uzun zamandır bu cephede ortalık sanki, ta ki bugüne kadar. Ali Koç-Serenay Sarıkaya aşkının gerçek olduğuna inanlar yeni bir iddia daha ortaya attı. Ünlü oyuncunun, Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un ortağı Mert Alaş'la verdiği "Yaza Merhaba" davetini bastığı öne sürüldü.
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Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Serenay Sarıkaya söz konusu daveti basmadı, kendisini davetlilerin arasındaydı.
Düzenlenen partide Nevbahar Koç ve Serenay Sarıkaya'nın gece boyu beraber oturup sohbet ederek eğlendiği belirtildi.
Bir kısımda Özlem Önal'ın da ikilinin yanına geldiğini belirten Cankurt kaleme aldığı yazısında; "Birlikte kahkahalarla gülmeye başladılar. Kim bilir; belki de 'yalan aşk' haberlerinden bahsedip kendi aralarında gülüp eğlendiler!" ifadelerini kullandı.
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