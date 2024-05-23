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Adı Ali Koç'la Aşk Dedikodusuna Karışan Serenay Sarıkaya'nın Davet Bastığı İddiası Yalanlandı

Adı Ali Koç'la Aşk Dedikodusuna Karışan Serenay Sarıkaya'nın Davet Bastığı İddiası Yalanlandı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.05.2024 - 14:52

Serenay Sarıkaya'nın bir dönem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu iddianın sahibiyle karşı karşıya gelen güzel oyuncu gereğini yapmıştı. Konuyla ilgili yeni bir haber daha yayıldı. Bu sefer de Sarıkaya'nın Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un davetini bastığı öne sürüldü. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; bu söylemin de uydurma olduğu ortaya çıktı!

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gun...
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Şu sıralar "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisiyle yine kariyerini şahlandıran Serenay Sarıkaya oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da herkesin dilinde.

Şu sıralar "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisiyle yine kariyerini şahlandıran Serenay Sarıkaya oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da herkesin dilinde.

Bir dönem meslektaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşayan ünlü oyuncunun ilişkisi kadar ayrılığı da epey konuşulmuştu hatırlarsanız.

Bir dönem meslektaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşayan ünlü oyuncunun ilişkisi kadar ayrılığı da epey konuşulmuştu hatırlarsanız.

Bürsin'le ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya hakkında olay bir iddia ortaya atılmıştı. Eski bir spor muhabiri ünlü oyuncunun Ali Koç'la aşk yaşadığını iddia eden bir paylaşım yapmıştı.

Bürsin'le ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya hakkında olay bir iddia ortaya atılmıştı. Eski bir spor muhabiri ünlü oyuncunun Ali Koç'la aşk yaşadığını iddia eden bir paylaşım yapmıştı.

Kendisine hakaret edildiğini ileri süren ünlü oyuncu bu iddiaya sessiz kalmamış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Dosyanın uzlaştırma büroya gönderilmesinin ardından Sarıkaya, iddiayı ortaya atan kişinin bir kadın dayanışma derneğine maddi bağışta bulunması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini belirtmişti.

Dosyanın uzlaştırma büroya gönderilmesinin ardından Sarıkaya, iddiayı ortaya atan kişinin bir kadın dayanışma derneğine maddi bağışta bulunması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini belirtmişti.

Eski muhabirin Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na 1500 lira yardımda bulunmasından sonra dosya kapanmıştı.

Uzun zamandır bu cephede ortalık sanki, ta ki bugüne kadar. Ali Koç-Serenay Sarıkaya aşkının gerçek olduğuna inanlar yeni bir iddia daha ortaya attı. Ünlü oyuncunun, Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un ortağı Mert Alaş'la verdiği "Yaza Merhaba" davetini bastığı öne sürüldü.

Uzun zamandır bu cephede ortalık sanki, ta ki bugüne kadar. Ali Koç-Serenay Sarıkaya aşkının gerçek olduğuna inanlar yeni bir iddia daha ortaya attı. Ünlü oyuncunun, Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un ortağı Mert Alaş'la verdiği "Yaza Merhaba" davetini bastığı öne sürüldü.
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Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Serenay Sarıkaya söz konusu daveti basmadı, kendisini davetlilerin arasındaydı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Serenay Sarıkaya söz konusu daveti basmadı, kendisini davetlilerin arasındaydı.

Düzenlenen partide Nevbahar Koç ve Serenay Sarıkaya'nın gece boyu beraber oturup sohbet ederek eğlendiği belirtildi.

Düzenlenen partide Nevbahar Koç ve Serenay Sarıkaya'nın gece boyu beraber oturup sohbet ederek eğlendiği belirtildi.

Bir kısımda Özlem Önal'ın da ikilinin yanına geldiğini belirten Cankurt kaleme aldığı yazısında; "Birlikte kahkahalarla gülmeye başladılar. Kim bilir; belki de 'yalan aşk' haberlerinden bahsedip kendi aralarında gülüp eğlendiler!" ifadelerini kullandı.

Bir kısımda Özlem Önal'ın da ikilinin yanına geldiğini belirten Cankurt kaleme aldığı yazısında; "Birlikte kahkahalarla gülmeye başladılar. Kim bilir; belki de 'yalan aşk' haberlerinden bahsedip kendi aralarında gülüp eğlendiler!" ifadelerini kullandı.

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