Adı Ali Koç'la Aşk Dedikodusuna Karışan Serenay Sarıkaya'nın Davet Bastığı İddiası Yalanlandı

Serenay Sarıkaya'nın bir dönem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu iddianın sahibiyle karşı karşıya gelen güzel oyuncu gereğini yapmıştı. Konuyla ilgili yeni bir haber daha yayıldı. Bu sefer de Sarıkaya'nın Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un davetini bastığı öne sürüldü. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; bu söylemin de uydurma olduğu ortaya çıktı!