Sinan Akçıl'ın Eski Aşkı Müjde Uzman Hakkında "Tükense Bende Tükenirdi" Demesi Sinirleri Hoplattı!
Sinan Akçıl'ın Eski Aşkı Müjde Uzman Hakkında "Tükense Bende Tükenirdi" Demesi Sinirleri Hoplattı!
Her açıklamasıyla ayrı bir tartışma yaratan Sinan Akçıl bu sefer de eski olaylı aşkı Müjde Uzman hakkında söyledikleriyle gündeme geldi. 'Tükendim' diyerek gözyaşlarına boğulan Uzman için 'tükense bende tükenirdi' diyen ünlü şarkısının gülerek söyledikleri yine eleştiri topladı.
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Oğuzhan Uğur ile ayrıldıktan sonra yeni aşka yelken açan Müjde Uzman ve şarkıcı Sinan Akçıl'ın aşkı magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından biri olmuştu.
İkilinin aşkı çok uzun sürmemiş ve ayrılmışlardı. Uzman'ın ayrıldığı sevgilisi Sinan Akçıl'ın evinden paylaşım yapması ilişkilerine yeni bir şans olarak algılanmıştı.
Bir düğünde karşılaştıktan sonra yeniden konuşmaya başladıkları söylenen ünlü çiftin bu durumu sonra Akçıl yeniden bir açıklama yapmış ve takıntılı hayranlarının evine geldiğini tehditler aldığını iddia etmişti.
Bir ayrıl bir barış şeklinde yürüttükleri ilişkilerini yeniden noktalayan ikilinin aşkları "toksik" damgası da yemişti.
Eminim denk gelmişsinizdir, Kızılcık Şerbeti'ndeki "Alev" karakteriyle yıldızını epey bir parlatan Müjde Uzman sosyal medya hesabından yaptığı "tükendim" paylaşımlarıyla sevenlerini çok korkutmuştu.
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Bu paylaşımların ardından "Tükenmişlik Sendromuna" yakalandığı iddia edilen ünlü oyuncu hakkında çeşitli paylaşımlar ve açıklamalar yapılmaya başlandı.
Bu açıklamarın sonuncusu ünlü oyuncunun eski olaylı aşkı Sinan Akçıl'dan geldi. “Tükense bende tükenirdi… Beni atlattığı için bir şey olmaz” diyen Akçıl tavırları epey eleştirildi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Hadi gelin Sinan Akçıl'ın sinir hoplatan tavır ve sözlerine gelen tepkilerin birkaçını birlikte okuyalım:
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