Sinan Akçıl'ın Eski Aşkı Müjde Uzman Hakkında "Tükense Bende Tükenirdi" Demesi Sinirleri Hoplattı!

Her açıklamasıyla ayrı bir tartışma yaratan Sinan Akçıl bu sefer de eski olaylı aşkı Müjde Uzman hakkında söyledikleriyle gündeme geldi. 'Tükendim' diyerek gözyaşlarına boğulan Uzman için 'tükense bende tükenirdi' diyen ünlü şarkısının gülerek söyledikleri yine eleştiri topladı.