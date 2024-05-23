Sunny Side Up'tan Nerelere: Duygu Özaslan'ın Jennifer Lopez'le Röportajı Yine Bayrak Astırdı!

Sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden Duygu Özaslan'ın kelimelerin Türkçe'si yerine İngilizce'sini kullanmak sürekli eleştiriliyordu. Yabancı dilinin iyi olduğu bir kez daha kanıtlayan ünlü fenomen 'Atlas' filminin oyuncularıyla bir röportaj yaptı. Duygu Özaslan'ın dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'le konuştuğu anlar ise yine bayrak astırdı.