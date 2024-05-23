Sunny Side Up'tan Nerelere: Duygu Özaslan'ın Jennifer Lopez'le Röportajı Yine Bayrak Astırdı!
Sunny Side Up'tan Nerelere: Duygu Özaslan'ın Jennifer Lopez'le Röportajı Yine Bayrak Astırdı!
Sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden Duygu Özaslan'ın kelimelerin Türkçe'si yerine İngilizce'sini kullanmak sürekli eleştiriliyordu. Yabancı dilinin iyi olduğu bir kez daha kanıtlayan ünlü fenomen 'Atlas' filminin oyuncularıyla bir röportaj yaptı. Duygu Özaslan'ın dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'le konuştuğu anlar ise yine bayrak astırdı.
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Youtube için ürettiği içeriklerle adını duyurduktan sonra influencer kimliğini alan Duygu Özaslan sosyal medyanın en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alıyor diyebiliriz.
Özellikle son dönemlerde giydiği bir garip parçalarla görenleri şaşkına çeviren, her kombiniyle dile düşen Özaslan yaptığı paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor.
Hatırlayanlarınız olacaktır, zira unutmak ne mümkün; Duygu Özaslan, kırk yıllık sahanda yumurtaya 'Sunny Side Up' diyip bir de "bunun Türkçe'sini gerçekten bilmiyorum" diyerek o dönem viral olmuştu adeta!
Türkçe kelimelerin yerine sıkça İngilizce'lerini tercih ettiği için eleştirilen fenomen yabancı dilinin iyi olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Özaslan'ın son paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu. Kendisi 24 Mayıs’ta dijital bir platformda yayınlanacak olan "Atlas" adlı filmin oyuncularıyla röportaj yaptığı anları paylaştı.
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İkonik dansları, şarkıları, sesi, oyunculuğu ve tabii ki fiziğiyle tüm dünyayı kendine hayran bırakan Jennifer Lopez de bilim kurgu filminin başrol oyuncuları arasında.
Duygu Özaslan'ın Jennifer Lopez'le konuştuğu anlar izleyenleri heyecanlandırırken bir yandan da "as bayrakları as as" dedirtti resmen.
O anları "Jlo'ya hayran hayran bakışlarım eşliğinde Atlas'ın oyuncularıyla yaptığım röportajdan bi kesit 🤍" notuyla paylaşan Duygu Özaslan bir de "such a pleasure'dır 🥹" ifadesi geldi.
Hadi gelin görenleri bir hayli şaşırtan, hayranlarını da gurura boğan bu röportaja gelen yorumları görelim:
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