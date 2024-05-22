Esra Dermancıoğlu’nun "Çıplaklık" Eleştirisine Yanıt Veren Dilan Çiçek Deniz'in Çene Dolgusu Dile Düştü!

Bu sene 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösteren ünlü güzellerimizin elbiseleri günlerdir dillerden düşmüyor. Esra Dermancıoğlu ise kadın oyuncuların kombinlerini 'çıplaklık' olarak değerlendirip sert çıkmıştı. Ülkeye geri dönüş yapan Dilan Çiçek Deniz de Dermancıoğlu'na yanıt verdi! Röportaj anında dikkat çeken çene estetiği de dile düştü.