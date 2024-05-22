Esra Dermancıoğlu’nun "Çıplaklık" Eleştirisine Yanıt Veren Dilan Çiçek Deniz'in Çene Dolgusu Dile Düştü!
Esra Dermancıoğlu’nun "Çıplaklık" Eleştirisine Yanıt Veren Dilan Çiçek Deniz'in Çene Dolgusu Dile Düştü!
Bu sene 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösteren ünlü güzellerimizin elbiseleri günlerdir dillerden düşmüyor. Esra Dermancıoğlu ise kadın oyuncuların kombinlerini 'çıplaklık' olarak değerlendirip sert çıkmıştı. Ülkeye geri dönüş yapan Dilan Çiçek Deniz de Dermancıoğlu'na yanıt verdi! Röportaj anında dikkat çeken çene estetiği de dile düştü.
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Dünyanın en prestijli törenlerinden biri olan Cannes Film Festivali'nde bu yıl epey Türk rüzgarı esti. Birçok ünlü isim kırmızı halıda boy gösterdi.
Yıldızlar geçidinin yaşandığı festivalde birden çok kombinle karşımıza çıkan ünlü güzellerin kombinlerinin geneli sınıfta kaldı.
En son Dilan Çiçek Deniz'in gözleri yerinden çıkaran kombinini gördükten sonra kendini tutamayan Esra Dermancıoğlu verip veriştirmişti.
Dermancıoğlu'nun "Cannes’da benim olmam lazımdı. Çünkü dillerini biliyorum. Gitmem için estetik mi olmam lazımdı? Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi. Utandım, onların adına da utandım." eleştirisi epey gündem yaratmıştı.
Cannes'a gidip zarafetini konuşturan Birce Akalay ise "Hiç yorum yapmak istemiyorum, çok ayıp buluyorum. Çok polemik, olur gereksiz olur. Ben sevmem böyle şeyleri biliyorsunuz. O yüzden yorum yapmak istemiyorum, ayıp buluyorum sadece" diyerek tepki göstermişti.
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Transparan kıyafetiyle tartışmanın fitilini ateşleyen Dilan Çiçek Deniz Cannes dönüşü Tolga Bozduman'ın kamerasına takıldı.
Esra Dermancıoğlu’nun Cannes’a giden Türk kadın oyucuların kıyafetlerine yönelik yaptığı “çıplaklık” eleştirisine yanıt veren Deniz, "Çok saçma, çok çok ayıp buldum. Zamanımıza yazık, hiç konuşmaya gerek yok" dedi.
Neden Cannes'da öyle bir kıyafet giyildiği sorulan ünlü oyuncu gülerek "canım öyle istedi" yanıtını verdi.
Dilan Çiçek Deniz'in havaalanı röportajında çene estetiği yine dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu sosyal medya kullanıcılarının yine diline düştü.
Gelin hem Dilan Çiçek'in Esra Dermancıoğlu'na yanıtına hem de çene dolgusuna gelen tepkilere bakalım...
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