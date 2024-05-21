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Cannes'da Ülkemizi Temsil Eden Kadınları Topa Tutan Esra Dermancıoğlu Tepkiler Sonrası Açıklama Yaptı

Cannes'da Ülkemizi Temsil Eden Kadınları Topa Tutan Esra Dermancıoğlu Tepkiler Sonrası Açıklama Yaptı

Cannes Film Festivali
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
21.05.2024 - 13:14

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cannes Film Festivali'nde ülkemizi birçok ünlü isim temsil etti. Kimilerinin kombinleri gözlerden kalpler çıkarırken kimilerinin ki epey eleştirildi. Gündemde bu konu varken sert yorumlarıyla çıkagelen Esra Dermancıoğlu açıklamasıyla tepkilerin odağı olunca çareyi yeni bir açıklama yapmakta buldu.

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Tüm dünyanın olduğu gibi bizim magazin gündemimizde bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali var. Yıldızlar geçidinin yaşandığı törenden gelen her kare manşetlerde yer buluyor.

Tüm dünyanın olduğu gibi bizim magazin gündemimizde bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali var. Yıldızlar geçidinin yaşandığı törenden gelen her kare manşetlerde yer buluyor.

Özellikle bu kareler Türk ünlülerden geliyorsa bir başka tabii! Bu yıl Hande Erçel, Pınar Deniz, Dilan Çiçek Deniz Birce Atalay, Meryem Uzerli gibi pek çok ünlü güzel ülkemizi temsil etti.

Özellikle bu kareler Türk ünlülerden geliyorsa bir başka tabii! Bu yıl Hande Erçel, Pınar Deniz, Dilan Çiçek Deniz Birce Atalay, Meryem Uzerli gibi pek çok ünlü güzel ülkemizi temsil etti.

Bir yandan gurur duyduğumuz güzel oyuncularımızın kombinleri ise sosyal medyayı çalkalamış durumda adeta! Bazı parçalar büyük beğeni toplarken bazıları ise şaşkınlıktan ağzımızı açık bıraktı.

Bir yandan gurur duyduğumuz güzel oyuncularımızın kombinleri ise sosyal medyayı çalkalamış durumda adeta! Bazı parçalar büyük beğeni toplarken bazıları ise şaşkınlıktan ağzımızı açık bıraktı.

Bunlardan biri de hiç şüphesiz ki Dilan Çiçek Deniz'in giydiği siyah üst kısmı komple transparan olan elbise oldu diyebiliriz.

Bunlardan biri de hiç şüphesiz ki Dilan Çiçek Deniz'in giydiği siyah üst kısmı komple transparan olan elbise oldu diyebiliriz.

Kombinlere karşı sert yorumlar yapılırken Esra Dermancıoğlu da sosyal medya hesabında yaptığı yorumla gündeme damgasını vurdu.

Kombinlere karşı sert yorumlar yapılırken Esra Dermancıoğlu da sosyal medya hesabında yaptığı yorumla gündeme damgasını vurdu.

"Çıplaklıktan" rahatsız olduğunu belirten ünlü oyuncu "Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi. Utandım, onların adına da utandım" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın üzerine birçok yorum da geldi tabii. Bunlardan biri Cannes'da güzelliğiyle mest eden Birce Akalay'dı.

Tepkiler peş peşe geldi desek hiç de yanlış olmaz...

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Sözlerinin bu kadar tepki çekmesinden sonra yeniden sosyal medyada paylaşım yapma kararı alan Dermancıoğlu yeni bir video paylaştı.

Sözlerinin bu kadar tepki çekmesinden sonra yeniden sosyal medyada paylaşım yapma kararı alan Dermancıoğlu yeni bir video paylaştı.

“Ben neden genç kızları kıskanayım? Ayrıca çıplaklığı severim”

Bunula da yetinmeyen Esra Dermancıoğlu bu sefer de "keşke çok iyi hikayeler ve senaryolarla o tarafta olsak... Çıplaklık konusunda hepinizi affedersiniz sallarım yani. Oralarda birbirimizi anlıyoruz çıplaklık meselesi... Kızmayın alınmayın..." diyerek yeni bir açıklama daha yaptı.

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