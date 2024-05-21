Cannes'da Ülkemizi Temsil Eden Kadınları Topa Tutan Esra Dermancıoğlu Tepkiler Sonrası Açıklama Yaptı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cannes Film Festivali'nde ülkemizi birçok ünlü isim temsil etti. Kimilerinin kombinleri gözlerden kalpler çıkarırken kimilerinin ki epey eleştirildi. Gündemde bu konu varken sert yorumlarıyla çıkagelen Esra Dermancıoğlu açıklamasıyla tepkilerin odağı olunca çareyi yeni bir açıklama yapmakta buldu.