Cannes'da Ülkemizi Temsil Eden Kadınları Topa Tutan Esra Dermancıoğlu Tepkiler Sonrası Açıklama Yaptı
Cannes'da Ülkemizi Temsil Eden Kadınları Topa Tutan Esra Dermancıoğlu Tepkiler Sonrası Açıklama Yaptı
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cannes Film Festivali'nde ülkemizi birçok ünlü isim temsil etti. Kimilerinin kombinleri gözlerden kalpler çıkarırken kimilerinin ki epey eleştirildi. Gündemde bu konu varken sert yorumlarıyla çıkagelen Esra Dermancıoğlu açıklamasıyla tepkilerin odağı olunca çareyi yeni bir açıklama yapmakta buldu.
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Tüm dünyanın olduğu gibi bizim magazin gündemimizde bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali var. Yıldızlar geçidinin yaşandığı törenden gelen her kare manşetlerde yer buluyor.
Özellikle bu kareler Türk ünlülerden geliyorsa bir başka tabii! Bu yıl Hande Erçel, Pınar Deniz, Dilan Çiçek Deniz Birce Atalay, Meryem Uzerli gibi pek çok ünlü güzel ülkemizi temsil etti.
Bir yandan gurur duyduğumuz güzel oyuncularımızın kombinleri ise sosyal medyayı çalkalamış durumda adeta! Bazı parçalar büyük beğeni toplarken bazıları ise şaşkınlıktan ağzımızı açık bıraktı.
Bunlardan biri de hiç şüphesiz ki Dilan Çiçek Deniz'in giydiği siyah üst kısmı komple transparan olan elbise oldu diyebiliriz.
Kombinlere karşı sert yorumlar yapılırken Esra Dermancıoğlu da sosyal medya hesabında yaptığı yorumla gündeme damgasını vurdu.
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Sözlerinin bu kadar tepki çekmesinden sonra yeniden sosyal medyada paylaşım yapma kararı alan Dermancıoğlu yeni bir video paylaştı.
“Ben neden genç kızları kıskanayım? Ayrıca çıplaklığı severim”
Bunula da yetinmeyen Esra Dermancıoğlu bu sefer de "keşke çok iyi hikayeler ve senaryolarla o tarafta olsak... Çıplaklık konusunda hepinizi affedersiniz sallarım yani. Oralarda birbirimizi anlıyoruz çıplaklık meselesi... Kızmayın alınmayın..." diyerek yeni bir açıklama daha yaptı.
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