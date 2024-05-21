Nazlı Sabancı ve Kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın Mardin'de Menengiç Kahvesi Keyfi Yaptığı Anlar
Nazlı Sabancı ve Kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın Mardin'de Menengiç Kahvesi Keyfi Yaptığı Anlar
Sosyetenin en dikkat çeken isimlerinden Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı'nın arasının ne kadar iyi olduğunu artık söyleme gereği duymuyoruz. Gelin-kaynana bu sefer de birlikte Mardin turuna gitmişler. Karşılıklı menengiç kahvesi içtikleri anı da paylaşmayı unutmamışlar!
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2021 yılında Hacı Sabancı'yla dünyaevine giren Nazlı Sabancı, sosyeteye ve Sabancı ailesine de atım atmış oldu tabii ki.
Aralarından su sızmayan gelin Sabancı ve kayınvalide Sabancı'nın artık tarzları bile birbirine benzemeye başladı.
Artık tüm etkinliklerde, tüm organizasyonlarda bir arada gördüğümüz gelin-kayınvalide için düşman çatlatıyorlar desek yeridir.
Geçtiğimiz günlerde gelini Nazlı Sabancı'nın Anneler Günü'nü kutlayan Arzu Sabancı'nın bu jesti hepimizi etkilemişti.
Üstünden çok zaman geçmeden bir de ne görelim, gelin-kayınvalide arkadaşlarını da almış Mardin turuna gitmiş.
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Aynı karede oldukları pozları da Instagram'dan yayınlamayı es geçmemişler.
Üstüne bir de manzaraya karşı gelin-kayınvalide menengiç kahvesi keyfi yapmışlar!
Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın bu hallerine "maşallah" demeden geçmeyelim!
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