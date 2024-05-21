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Nazlı Sabancı ve Kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın Mardin'de Menengiç Kahvesi Keyfi Yaptığı Anlar

Nazlı Sabancı ve Kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın Mardin'de Menengiç Kahvesi Keyfi Yaptığı Anlar

GNS
GNS - Onedio Editörü
21.05.2024 - 11:43

Sosyetenin en dikkat çeken isimlerinden Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı'nın arasının ne kadar iyi olduğunu artık söyleme gereği duymuyoruz. Gelin-kaynana bu sefer de birlikte Mardin turuna gitmişler. Karşılıklı menengiç kahvesi içtikleri anı da paylaşmayı unutmamışlar!

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2021 yılında Hacı Sabancı'yla dünyaevine giren Nazlı Sabancı, sosyeteye ve Sabancı ailesine de atım atmış oldu tabii ki.

2021 yılında Hacı Sabancı'yla dünyaevine giren Nazlı Sabancı, sosyeteye ve Sabancı ailesine de atım atmış oldu tabii ki.

Kendisi evlendiğinden beridir kayınvalidesi Arzu Sabancı ile 'maşallah' demeden geçemeyeceğimiz kadar iyi anlaşıyor. Düğün pozlarında birlikte görmeye başladığımız ikili artık sürekli birlikte!

Aralarından su sızmayan gelin Sabancı ve kayınvalide Sabancı'nın artık tarzları bile birbirine benzemeye başladı.

Aralarından su sızmayan gelin Sabancı ve kayınvalide Sabancı'nın artık tarzları bile birbirine benzemeye başladı.

Nazlı Sabancı'nın kıyafetlerinin ve saç stilinin git gide Arzu Sabancı'ya yaklaştığını görmüştük. Bunlar bir yana dursun geçtiğimiz yıl kucağına aldığı minik kızına da kayınvalidesinin adını vermiş ve Arzu Alara koymuştu.

Artık tüm etkinliklerde, tüm organizasyonlarda bir arada gördüğümüz gelin-kayınvalide için düşman çatlatıyorlar desek yeridir.

Artık tüm etkinliklerde, tüm organizasyonlarda bir arada gördüğümüz gelin-kayınvalide için düşman çatlatıyorlar desek yeridir.

Magazinde haklarında çıkan haberler için hiçbir cevap vermeyen ikili, sürekli olarak mutluluk pozları veriyor ve yan yana görüntüleniyor. Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'nın bu denli samimi olması, Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin geleceği konusunda da magazinde epey iddianın gündeme gelmesini sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde gelini Nazlı Sabancı'nın Anneler Günü'nü kutlayan Arzu Sabancı'nın bu jesti hepimizi etkilemişti.

Geçtiğimiz günlerde gelini Nazlı Sabancı'nın Anneler Günü'nü kutlayan Arzu Sabancı'nın bu jesti hepimizi etkilemişti.

Arzu Alara için 'Bana en güzel hediyeyi verdiniz. Çok şükür' diyen Arzu Sabancı, gelininin Anneler Günü'nü de kutlamış oldu.

Üstünden çok zaman geçmeden bir de ne görelim, gelin-kayınvalide arkadaşlarını da almış Mardin turuna gitmiş.

Üstünden çok zaman geçmeden bir de ne görelim, gelin-kayınvalide arkadaşlarını da almış Mardin turuna gitmiş.
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Aynı karede oldukları pozları da Instagram'dan yayınlamayı es geçmemişler.

Aynı karede oldukları pozları da Instagram'dan yayınlamayı es geçmemişler.

Üstüne bir de manzaraya karşı gelin-kayınvalide menengiç kahvesi keyfi yapmışlar!

Üstüne bir de manzaraya karşı gelin-kayınvalide menengiç kahvesi keyfi yapmışlar!

Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın bu hallerine "maşallah" demeden geçmeyelim!

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