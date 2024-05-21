Nazlı Sabancı ve Kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın Mardin'de Menengiç Kahvesi Keyfi Yaptığı Anlar

Magazinde haklarında çıkan haberler için hiçbir cevap vermeyen ikili, sürekli olarak mutluluk pozları veriyor ve yan yana görüntüleniyor. Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'nın bu denli samimi olması, Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin geleceği konusunda da magazinde epey iddianın gündeme gelmesini sağlıyor.