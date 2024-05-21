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Yangından Mal Kaçırır Gibi Evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Düğün Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Yangından Mal Kaçırır Gibi Evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Düğün Fotoğrafları Ortaya Çıktı

GNS
GNS - Onedio Editörü
21.05.2024 - 10:20

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çiftinin evlendiği haberi hepimizi şaşkına çevirmişti. Hiçbir hazırlık görmediğimiz çiftin birden evlenmesini beklemediğimiz gibi, gizlice evlenmelerini de beklemiyorduk. Merak ettiğimiz düğün fotoğrafları ise sonunda ortaya çıktı!

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2023 yazında aldığımız çift haberleri arasında Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı da vardı.

2023 yazında aldığımız çift haberleri arasında Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı da vardı.

İkili arasında yeni bir aşk doğduğu iddia edilmişti. Bu duruma kayıtsız kalmayan Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk, sosyal medyadan birbirlerinin fotoğraflarını paylaşarak ilişkiyi doğrulamayı tercih etmişti.

İlişkilerinin epey ciddi olduğunu öğrenmiştik. Bir yılı bile doldurmasalar bile emin adımlarla evliliğe doğru yürüdükleri söyleniyordu.

İlişkilerinin epey ciddi olduğunu öğrenmiştik. Bir yılı bile doldurmasalar bile emin adımlarla evliliğe doğru yürüdükleri söyleniyordu.

Tabii evlilik kolay bir müessese değil... Melisa Aslı Pamuk'un birkaç şartı varmış evlenmek için. Biz magazin kulislerinin yalancısıyız. Güzel oyuncunun evlenip İstanbul'da yaşamak gibi bir şartı varmış. Yusuf Yazıcı Fransa'da forma giyiyor bildiğiniz gibi. Sözleşmesi bitse de Hollanda'nın Ajax ve İngiltere'nin Aston Villa takımlarından gelen teklif de gündemde epey yer almıştı.

Biz kariyeriyle aşkı arasında nasıl bir karar verecek diye düşünürken Melisa Aslı Pamuk, Instagram hesabında soyadını Yazıcı olarak değiştirdi!

Biz kariyeriyle aşkı arasında nasıl bir karar verecek diye düşünürken Melisa Aslı Pamuk, Instagram hesabında soyadını Yazıcı olarak değiştirdi!

Ne bir düğün pozu, ne bir evlilik açıklaması olmadan Instagram'da adını 'Melisa Aslı Yazıcı' olarak değiştirmesi bize kısa süreli bir şok yaşatmıştı.

Evlilik haberinin ardından bir de Yusuf Yazıcı'nın güzel eşine aldığı düğün hediyesinin haberini almıştık...

Evlilik haberinin ardından bir de Yusuf Yazıcı'nın güzel eşine aldığı düğün hediyesinin haberini almıştık...

Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'a 53 milyon değerinde bir ev hediye etmiş.

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Derken sonunda Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın nikahından ilk fotoğrafları gördük!

Derken sonunda Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın nikahından ilk fotoğrafları gördük!
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Pamuk, fotoğrafları "Once upon a time... (Bir zamanlar...)" yazarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Pamuk, fotoğrafları "Once upon a time... (Bir zamanlar...)" yazarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Biz tekrar mutluluklar dileyelim çiftimize!

Biz tekrar mutluluklar dileyelim çiftimize!

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