Yangından Mal Kaçırır Gibi Evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Düğün Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Tabii evlilik kolay bir müessese değil... Melisa Aslı Pamuk'un birkaç şartı varmış evlenmek için. Biz magazin kulislerinin yalancısıyız. Güzel oyuncunun evlenip İstanbul'da yaşamak gibi bir şartı varmış. Yusuf Yazıcı Fransa'da forma giyiyor bildiğiniz gibi. Sözleşmesi bitse de Hollanda'nın Ajax ve İngiltere'nin Aston Villa takımlarından gelen teklif de gündemde epey yer almıştı.