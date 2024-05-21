Yangından Mal Kaçırır Gibi Evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Düğün Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Yangından Mal Kaçırır Gibi Evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Düğün Fotoğrafları Ortaya Çıktı
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2023 yazında aldığımız çift haberleri arasında Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı da vardı.
İlişkilerinin epey ciddi olduğunu öğrenmiştik. Bir yılı bile doldurmasalar bile emin adımlarla evliliğe doğru yürüdükleri söyleniyordu.
Biz kariyeriyle aşkı arasında nasıl bir karar verecek diye düşünürken Melisa Aslı Pamuk, Instagram hesabında soyadını Yazıcı olarak değiştirdi!
Evlilik haberinin ardından bir de Yusuf Yazıcı'nın güzel eşine aldığı düğün hediyesinin haberini almıştık...
Derken sonunda Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın nikahından ilk fotoğrafları gördük!
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Pamuk, fotoğrafları "Once upon a time... (Bir zamanlar...)" yazarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Biz tekrar mutluluklar dileyelim çiftimize!
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