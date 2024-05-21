Ceyda Düvenci Linç Üstüne Linç Yiyen Ped Açıklamasından Sonra "Ne Zaman Anne Oluyorsun?" Sorusuna Çıkıştı
Ceyda Düvenci Linç Üstüne Linç Yiyen Ped Açıklamasından Sonra "Ne Zaman Anne Oluyorsun?" Sorusuna Çıkıştı
Ceyda Düvenci son dönemlerde yeni aşkı ve yaptığı açıklamalarla gündemimizden düşmüyor. Kendisi geçtiğimiz haftalarda 'erkekler çekmecesinde ped bulundursun' sözleriyle gündeme damgasını vurmuştu. Konu hakkında açıklama yapan Düvenci, 'bir kadına ne zaman anne oluyorsun demekle aynı şey' diyerek iki durumu kıyasladı.
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Ünlü isim Ceyda Düvenci son dönemde magazin gündeminden düşmeyen ve sık sık karşımıza çıkan isimlerden bir tanesi.
Ardından Ceyda Düvenci'nin, Güçlü Mete ile sevgili olduğunu görmüştük.
Bir de son dönemde kendisinin magazinde ve sosyal medyada tartışılan "ped" açıklaması var biliyorsunuz...
Düvenci'ye konu hakkında yeniden soru gelince bu kadar büyütmenin gereksiz olduğunu, bazı durumları artık açık açık konuşabilmemiz gerektiğini söyledi.
Ünlü isim bu tarz konuların daha sık açık açık konuşulması ile kadına şiddetin azalacağını düşündüğünü ifade etti.
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Düvenci, regl konusunda herkesin çekingen davrandığını ancak "ne zaman anne oluyorsun?" sorusunun daha özel olduğunu, "ne zaman yumurtluyorsun?" demekle aynı şey olduğunu söyledi.
İşte Ceyda Düvenci'nin regl konusunun ardından gelen açıklamaları:
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kesinlikle katılıyorum buna. ve bence çok ayıp bir soru. en yakın arkadaşıma bile sormam bunu. belki çocuk düşünmüyor, belki istiyor ama olmuyor, belki bunun... Devamını Gör
"Ne zaman anne olacaksın" sorusu aslında evli bir kadına "ne zaman yumurtluyorsun" demekmiş! Tavuk kadar beynin yok Ceyda! Sosyal adalet savaşçısı olacağım a... Devamını Gör