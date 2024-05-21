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Ceyda Düvenci Linç Üstüne Linç Yiyen Ped Açıklamasından Sonra "Ne Zaman Anne Oluyorsun?" Sorusuna Çıkıştı

Ceyda Düvenci Linç Üstüne Linç Yiyen Ped Açıklamasından Sonra "Ne Zaman Anne Oluyorsun?" Sorusuna Çıkıştı

GNS
GNS - Onedio Editörü
21.05.2024 - 09:11

Ceyda Düvenci son dönemlerde yeni aşkı ve yaptığı açıklamalarla gündemimizden düşmüyor. Kendisi geçtiğimiz haftalarda 'erkekler çekmecesinde ped bulundursun' sözleriyle gündeme damgasını vurmuştu. Konu hakkında açıklama yapan Düvenci, 'bir kadına ne zaman anne oluyorsun demekle aynı şey' diyerek iki durumu kıyasladı.

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Ünlü isim Ceyda Düvenci son dönemde magazin gündeminden düşmeyen ve sık sık karşımıza çıkan isimlerden bir tanesi.

Ünlü isim Ceyda Düvenci son dönemde magazin gündeminden düşmeyen ve sık sık karşımıza çıkan isimlerden bir tanesi.

Bülent Şakrak ile yaşadığı boşanmanın ardından evliliğinin neden bittiğine dair çıkan ihanet iddiaları, Düvenci'nin sessizliği ve daha pek çok konu gündeme gelmişti.

Ardından Ceyda Düvenci'nin, Güçlü Mete ile sevgili olduğunu görmüştük.

Ardından Ceyda Düvenci'nin, Güçlü Mete ile sevgili olduğunu görmüştük.

Sosyal medyada birbirlerini paylaşmaya doyamayan ikiliyi bir türlü yan yana göremesek de, sık sık aşka gelip methiyeler dizdikleri paylaşımların altına imza atıyorlar.

Daha dün Ceyda Düvenci, Güçlü Mete'nin doğum gününü böyle kutlamıştı:

Bir de son dönemde kendisinin magazinde ve sosyal medyada tartışılan "ped" açıklaması var biliyorsunuz...

Bir de son dönemde kendisinin magazinde ve sosyal medyada tartışılan "ped" açıklaması var biliyorsunuz...

Düvenci, erkek çalışanların çekmecelerinde kadın arkadaşları için ped bulundurması gerektiğini söylemişti. Sosyal medyada herkesin tepkisini çeken, kimilerinin hak verdiği açıklama olay olmuştu. Fenomenlerin dahi diline düşmüştü.

Düvenci'ye konu hakkında yeniden soru gelince bu kadar büyütmenin gereksiz olduğunu, bazı durumları artık açık açık konuşabilmemiz gerektiğini söyledi.

Düvenci'ye konu hakkında yeniden soru gelince bu kadar büyütmenin gereksiz olduğunu, bazı durumları artık açık açık konuşabilmemiz gerektiğini söyledi.

'Güzel bir şey ikiye ayrılmak. Sonra ortak bir paydada buluşmak önemli olan. Mesele bence hepimizin hayatta bedenimizi doğanın, Allah'ın bahşettiği şeyleri daha güzel bir şekilde konuşabiliyor olmak. Daha ötekileştirmeden ve tabulaştırmadan. Ve başka şeylerle karıştırmadan konuşabiliyor olmak. Ben bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden konuşulmayan şeylerin konuşulmasına sebep olmak bana iyi geliyor. Kınamak için bile konuşuyor olsalar o kelimeleri kullanabiliyor olmaları, onayladıkları için konuşuyor olmaları...'

Ünlü isim bu tarz konuların daha sık açık açık konuşulması ile kadına şiddetin azalacağını düşündüğünü ifade etti.

Ünlü isim bu tarz konuların daha sık açık açık konuşulması ile kadına şiddetin azalacağını düşündüğünü ifade etti.

'Kadın olmak önemli dünyada ve ülkemizde. Ben kadına şiddeti az konuşacağımız günlerin ancak böyle böyle olacağını düşünüyorum. Kadına dair Allah'ın verdiği her şeyi, doğanın verdiği her şeyi, kadın olmanın getirdiği her şeyi rahatlıkla konuşabildiğimizde bence kadına şiddeti daha az konuşacağız. Aslında benim için mesele bu.'

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Düvenci, regl konusunda herkesin çekingen davrandığını ancak "ne zaman anne oluyorsun?" sorusunun daha özel olduğunu, "ne zaman yumurtluyorsun?" demekle aynı şey olduğunu söyledi.

Düvenci, regl konusunda herkesin çekingen davrandığını ancak "ne zaman anne oluyorsun?" sorusunun daha özel olduğunu, "ne zaman yumurtluyorsun?" demekle aynı şey olduğunu söyledi.

'Ama özeli konuşacaksak evlenmiş birine 'ne zaman anne olacaksın?' sorusunu da sormamamız gerekiyor. Çünkü bir kadın anne olabilmek için reglinden sonra gün sayıyor yumurtlama tarihini bulabilmek için. Dolayısıyla siz yeni evlenmiş bir kadına 'ne zaman anne olacaksın?' dediğinizde, böyle sorduğunuzda ve bu çok normalse aslında ona 'yumurtlaman ne zaman ve ne zaman hamile kalacaksın?'ı sormuş oluyorsunuz. Daha özel şeyleri sormuş oluyorsunuz.'

İşte Ceyda Düvenci'nin regl konusunun ardından gelen açıklamaları:

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lilithtrinity

kesinlikle katılıyorum buna. ve bence çok ayıp bir soru. en yakın arkadaşıma bile sormam bunu. belki çocuk düşünmüyor, belki istiyor ama olmuyor, belki bunun... Devamını Gör

Can vanKamp

"Ne zaman anne olacaksın" sorusu aslında evli bir kadına "ne zaman yumurtluyorsun" demekmiş! Tavuk kadar beynin yok Ceyda! Sosyal adalet savaşçısı olacağım a... Devamını Gör