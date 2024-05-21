Ceyda Düvenci Linç Üstüne Linç Yiyen Ped Açıklamasından Sonra "Ne Zaman Anne Oluyorsun?" Sorusuna Çıkıştı

'Güzel bir şey ikiye ayrılmak. Sonra ortak bir paydada buluşmak önemli olan. Mesele bence hepimizin hayatta bedenimizi doğanın, Allah'ın bahşettiği şeyleri daha güzel bir şekilde konuşabiliyor olmak. Daha ötekileştirmeden ve tabulaştırmadan. Ve başka şeylerle karıştırmadan konuşabiliyor olmak. Ben bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden konuşulmayan şeylerin konuşulmasına sebep olmak bana iyi geliyor. Kınamak için bile konuşuyor olsalar o kelimeleri kullanabiliyor olmaları, onayladıkları için konuşuyor olmaları...'