22 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
22 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Bülent Şakrak'ı başarılarla dolu tiyatro kariyerinin yanı sıra komedi dizileri başta olmak üzere televizyon ekranlarından tanıyoruz. Eski eşi Ceyda Düvenci ile boşanma kararı aldıkları ile bir dönemler magazin gündeminden düşmeyen Şakrak, 'Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler' isimli programa katıldı. Şakrak, kadın meslektaşlarını yaptırdıkları estetik müdahaleler üzerinden eleştirdi.
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2. İşte Benim Stilim programıyla hafızalara kazınan, bir dönem moda yarışmalarının aranan jüri üyesi olan Kemal Doğulu, bir süredir Türkiye'nin birçok ilinde yaptığı kadın matineleriyle gündeme geliyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'taki kadınlar matinesine hazırlandığı provadan görüntüler paylaşan Kemal Doğulu, yine ve yeniden hareketleriyle dikkat çekti! Kendini Tarkan zannedip, kendi etrafında Mevlana misali dönen Doğulu'nun halleri dillere fena düştü! Buyurun, neler olmuş beraber görelim!
3. Şimdilerde Deha dizisinin İmre'si olarak izlediğimiz, yıllardır da hem duru güzelliği hem de içten olduğu kadar tuhaf hareketleriyle konuştuğumuz Melis Sezen, İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. 2021 yılında Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde aldığı Yıldızı Parlayanlar ödülü ve konuşmasıyla damga vuran Melis Sezen, meşhur "Tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasına da ilk kez açıklık getirdi! Hararetli hararetli anlatan Melis Sezen'i kimileri yine gram anlayamazken, kimileri de meselenin en başından beri bir bağlaç sorunu olduğunu fark etti! Buyurun işin aslı neymiş beraber görelim!
4. 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ta oynayan eski futbolcu Pascal Nouma, o dönemde bir derbide yaptığı hareket sonucunda takımla yollarını ayırmıştı. Futbol takımıyla yollarını ayırsa da Türkiye ile bağını koparmayan eski futbolcu farklı dizi ve filmlerde ve hatta reklam projelerinde yer alarak adından söz ettirmeyi başardı. Bir süredir sessizliğini koruyan Nouma, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Pascal Nouma, türkü söylediği anları paylaştı.
5. Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi'ye olan sevgisi ve 'örnek teyzeliği' ile de takdir edilen bir isim. Ünlü oyuncunun yeğeni Mavi, bugün beş yaşına girdi. Mavi'nin doğum günü için 'Prenses Elsa' konseptli bir doğum günü partisi düzenlendi. Birçok ünlü isim ve Influencer'ın katıldığı eğlenceli doğum günü partisine Hande Erçel'in neşesi damga vurdu.
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6. Son dönemlerde YouTube'daki en popüler programlarından biri Hayrettin ile Kaos Show biliyorsunuz... Geçtiğimiz günlerde 8. bölümü yayınlanan programın konuğu teknik direktör Yılmaz Vural'dı. Yılmaz Vural'a eşlik edenler arasında yol kesip meşhur Waka Waka şarkısını ünlülere uyarlayan ve bahşiş bekleyen çalgı çengi grubu da vardı! Hayrettin'in "En pinti ünlü kim?" diye sorusuna Waka Waka'cılardan gelen cevap Arda Turan'ı vezir ederken Cem Yılmaz'ı rezil etti! Buyurun bu ünlü ikili, çalgı çengicilere kaç lira bahşiş bırakmış "en pinti" kim olmuş beraber görelim!
7. Son dönemlerde yapay zekanın nimetlerinden en çok faydalananlar X platformunda içerik üretenler oluyor. Yabancı bir X kullanıcısı dünyaca ünlü kadın ünlülerin erkek versiyonlarını yapay zekayla tasarlayarak paylaştı. Oldukça etkileşim alan bu gönderinin bir benzeri daha öncesinde Türk ünlülerimiz için de yapılmış ve gündem olmuştu. Hazırsanız, gelin bakalım Taylor Swift'ten Billie Eilish'e yabancı güzeller erkek olsaydı nasıl olurdu?
8. 2024'ü acısıyla tatlısıyla yalnızca birkaç gün sonra geride bırakacağız! Herkesin kafasındaki mesele bu sene yılbaşı gecesinde ne yapacağı haliyle... Bazılarının programı çoktan belli, bazıları ise son dakikacılık oynamayı tercih ediyor biliyorsunuz! Henüz bir programı olmayan ve hayalinde yeni yıla ünlülerin konserinde girmeyi planlayanlara dev bir hizmet sunuyoruz şimdi... "Biz evde oturalım daha iyi" diyeceğinize neredeyse eminiz fakat gelin, birkaç ay önce yılbaşı gecesi kaşeleriyle ağzımızı açık bırakan birbirinden ünlü isimlerin yılbaşı gecesi konseri için çektiği bilet fiyatları ne kadarmış beraber görelim!
9. Yıllar geçse de hepimizin zihinlerinde Ezel dizisinin 'Eyşan'ı olarak yer edinen oyuncu Cansu Dere, her girdiği rolü başarılı bir şekilde üzerine oturtmasıyla tanınıyor. Kendisi Türk Hava Yolları'nın bir etkinliğini kapsamında Şili'ye gitti. Santiago'daki etkinlikte boy gösteren başarılı oyuncu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
10. Snob Magazin'in haberine göre Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinin Tufan'ı Halil İbrahim Ceyhan ve sık sık erkanda görmesek de aşina olduğumuz oyuncu Rüya Coriç yeni bir aşka yelken açtı! Leyla dizisindeki performansıyla ayrı, karizması ve yakışıklılığıyla ayrı konuşulan Halil İbrahim Ceylan'ın Coriç'le Ezgi Mola ve eşinin mekanı Boop Kuruçeşme'de yakalandığı ve görüntülendiği iddia edildi. Buyurun, ikili yakışmış mı beraber görelim!
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