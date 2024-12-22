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Sıra Şarkıcılığa mı Geldi? Pascal Nouma, Arabasında 'Uzun İnce Bir Yoldayım' Söylediği Anları Paylaştı

Sıra Şarkıcılığa mı Geldi? Pascal Nouma, Arabasında 'Uzun İnce Bir Yoldayım' Söylediği Anları Paylaştı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 22:00

2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ta oynayan eski futbolcu Pascal Nouma, o dönemde bir derbide yaptığı hareket sonucunda takımla yollarını ayırmıştı. Futbol takımıyla yollarını ayırsa da Türkiye ile bağını koparmayan eski futbolcu farklı dizi ve filmlerde ve hatta reklam projelerinde yer alarak adından söz ettirmeyi başardı. Bir süredir sessizliğini koruyan Nouma, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Pascal Nouma, türkü söylediği anları paylaştı.

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Eski futbolcu Pascal Nouma'nın ülkemize gelme sebebi 2000'li yılların başında iki sezon boyunca yer aldığı Beşiktaş olmuştu. Nouma, bir derbide yaptığı yanlış hareketin ardından takımla yollarını ayırmıştı.

Eski futbolcu Pascal Nouma'nın ülkemize gelme sebebi 2000'li yılların başında iki sezon boyunca yer aldığı Beşiktaş olmuştu. Nouma, bir derbide yaptığı yanlış hareketin ardından takımla yollarını ayırmıştı.

Daha sonrasında yurtdışında devam ettiği futbol kariyerini 2005 yılında noktaladı.

Nouma, ülkemizde kısa sürede epey sevilip benimsenen bir figür haline geldi. Başta Survivor olmak üzere birçok projede rol alan Nouma'yı hem dizilerimizde hem de sinema perdesinde izledik.

Nouma, ülkemizde kısa sürede epey sevilip benimsenen bir figür haline geldi. Başta Survivor olmak üzere birçok projede rol alan Nouma'yı hem dizilerimizde hem de sinema perdesinde izledik.

Hal böyle olunca göz önünde olmaya başlayan eski futbolcu bir dönemler özel hayatıyla da gündeme gelmişti. Kendisi bir gece sevgilisiyle mekanda yakalandığında “Çekmeyin, sevgilim evli!” diyerek büyük bir gaf'a imza atmıştı.👇

Hal böyle olunca göz önünde olmaya başlayan eski futbolcu bir dönemler özel hayatıyla da gündeme gelmişti. Kendisi bir gece sevgilisiyle mekanda yakalandığında “Çekmeyin, sevgilim evli!” diyerek büyük bir gaf'a imza atmıştı.👇

Kendisi son yıllarda epey sessiz sakin olsa da yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla merceğimize takılmayı başarıyor. Kendisi daha önce Berkay'ın 'Gel' isimli şarkısını arabasında söylemiş ve bunu paylaşmıştı.

Kendisi son yıllarda epey sessiz sakin olsa da yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla merceğimize takılmayı başarıyor. Kendisi daha önce Berkay'ın 'Gel' isimli şarkısını arabasında söylemiş ve bunu paylaşmıştı.

O günlerde bizler bir kereye mahsus zannetmiştik bu arabada şarkı söyleme işini...

Pascal Nouma, çıtayı yükselterek bu sefer de Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü arabada söylediği anları paylaştı. Video kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, Nouma, sevenlerinden tam destek gördü.

Pascal Nouma, çıtayı yükselterek bu sefer de Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü arabada söylediği anları paylaştı. Video kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, Nouma, sevenlerinden tam destek gördü.

Haliyle bu durum akıllara, ''Önce futbol sonra oyunculuk şimdi de sıra şarkıcılıkta mı?'' sorusunu da getirdi.

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Nouma'nın paylaşımı için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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