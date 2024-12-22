Sıra Şarkıcılığa mı Geldi? Pascal Nouma, Arabasında 'Uzun İnce Bir Yoldayım' Söylediği Anları Paylaştı

2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ta oynayan eski futbolcu Pascal Nouma, o dönemde bir derbide yaptığı hareket sonucunda takımla yollarını ayırmıştı. Futbol takımıyla yollarını ayırsa da Türkiye ile bağını koparmayan eski futbolcu farklı dizi ve filmlerde ve hatta reklam projelerinde yer alarak adından söz ettirmeyi başardı. Bir süredir sessizliğini koruyan Nouma, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Pascal Nouma, türkü söylediği anları paylaştı.