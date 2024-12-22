Hande Erçel, Yeğeni Mavi'nin Doğum Gününde Çocukluğuna Döndü: Ünlü Oyuncu Balonların Arasında Dans Etti!
Hande Erçel, Yeğeni Mavi'nin Doğum Gününde Çocukluğuna Döndü: Ünlü Oyuncu Balonların Arasında Dans Etti!
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi'ye olan sevgisi ve 'örnek teyzeliği' ile de takdir edilen bir isim. Ünlü oyuncunun yeğeni Mavi, bugün beş yaşına girdi. Mavi'nin doğum günü için 'Prenses Elsa' konseptli bir doğum günü partisi düzenlendi. Birçok ünlü isim ve Influencer'ın katıldığı eğlenceli doğum günü partisine Hande Erçel'in neşesi damga vurdu.
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'Güneşin Kızları' dizisinde 'Selin' karakterine hayat vermesinin ardından yıldızı parlayan oyuncu Hande Erçel, zamanla Türk dizilerinin vazgeçilmez yüzlerinden biri olmayı başardı.
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Kendisi uzun bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile birlikte biliyorsunuz. Ünlü çift; yaptıkları her paylaşım, söyledikleri her sözle gündeme gelmeyi başarıyor.
Fakat Hande Erçel son günlerde yaşadığı rüya gibi aşktan ziyade Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filmi ile gündemde.
İşti, aşktı derken aile hayatını aksattığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İlk ünlü olduğu dönemlerden bu yana yeğeni Mavi'yi sık sık sosyal medyasında paylaşan ve onu ne kadar sevdiğini dile getiren Hande Erçel, her şeyden önce bir 'teyze'!
Ünlü oyuncunun güzel yeğeni Mavi, bugün 5 yaşına girdi. Mavi için 'Elsa' konseptli bir doğum günü partisi düzenlendi.
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Ünlü isimlerin bir arada bulunduğu bu partide Hande Erçel neşe saçtı. Ünlü oyuncu balonlar arasında çocuklar gibi eğlendi.👇
İşte o anlar👇
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