Hande Erçel, Yeğeni Mavi'nin Doğum Gününde Çocukluğuna Döndü: Ünlü Oyuncu Balonların Arasında Dans Etti!

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi'ye olan sevgisi ve 'örnek teyzeliği' ile de takdir edilen bir isim. Ünlü oyuncunun yeğeni Mavi, bugün beş yaşına girdi. Mavi'nin doğum günü için 'Prenses Elsa' konseptli bir doğum günü partisi düzenlendi. Birçok ünlü isim ve Influencer'ın katıldığı eğlenceli doğum günü partisine Hande Erçel'in neşesi damga vurdu.