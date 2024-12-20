Biri Hanya Biri Konya: Kırık Ayağıyla O Davet Senin Bu Konser Benim Gezen Kim Kardashian Dillere Düştü

Dolgun vücut hatlarıyla tanınan ve bu şekilde şimdiki tanınırlığına ulaşan Kim Kardashian, alışılmışın dışında stiliyle zaman zaman gündeme gelen bir isim. Geçtiğimiz günlerde ayağını kıran dünyaca ünlü yıldız, buna rağmen her türlü etkinliğe katılmaya devam etmişti. Kendisi bu sefer de katıldığı davette bir ayağında topuklu ayakkabı öbüründe alçıyla kameralar önüne geçti. Kim Kardashian'ın kırık ayağını soktuğu durumlar sosyal medyanın diline düştü. Ünlü yıldız, eleştirel gözleri üzerinde topladı.