Biri Hanya Biri Konya: Kırık Ayağıyla O Davet Senin Bu Konser Benim Gezen Kim Kardashian Dillere Düştü
Biri Hanya Biri Konya: Kırık Ayağıyla O Davet Senin Bu Konser Benim Gezen Kim Kardashian Dillere Düştü
Dolgun vücut hatlarıyla tanınan ve bu şekilde şimdiki tanınırlığına ulaşan Kim Kardashian, alışılmışın dışında stiliyle zaman zaman gündeme gelen bir isim. Geçtiğimiz günlerde ayağını kıran dünyaca ünlü yıldız, buna rağmen her türlü etkinliğe katılmaya devam etmişti. Kendisi bu sefer de katıldığı davette bir ayağında topuklu ayakkabı öbüründe alçıyla kameralar önüne geçti. Kim Kardashian'ın kırık ayağını soktuğu durumlar sosyal medyanın diline düştü. Ünlü yıldız, eleştirel gözleri üzerinde topladı.
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Bir dönemler dolgun vücut hatlarıyla ortalığı kasıp kavuran dünyaca ünlü isim Kim Kardashian'ı illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi 'kum saati'nin vücut bulmuş haliydi adeta...
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Yıllar içerisinde popülerliği gittikçe artan Kardashian, stil tercihleriyle de konuşulmaya başlandı. Kendisi hem modayı yakından takip ediyor hem de zaman zaman üzerinde taşımayı tercih ettiği ikonik parçalarla 'modanın ta kendisi' oluyordu.
Geçtiğimiz günlerde ayağını kırdığını duyuran Kim Kardashian, Los Angeles sokaklarının altını üstüne getirmeye hız kesmeden devam etti. Kırık ayağıyla dışarıya çıkmayı kendince kılıfına uyduran dünyaca ünlü yıldız, bir konsere scooter ile katılarak dikkatleri üzerine çekti.
Bundan öncesinde ise kırık ayağı için alçısını 'platform topuklu ayakkabı' kalıbına getirmiş ve bir davette bu şekilde boy göstermişti.👇
Ünlü yıldız, kırık ayağını bu kadar zorlamasıyla sosyal medya kullanıcılarının eleştiri ağına takıldı. Kendisi tüm bu eleştirilere rağmen bu sefer de bir ayağında topuklu ayakkabı diğerinde ise alçıyla bir davette boy gösterdi.👀
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