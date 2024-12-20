'Çukur' Ruhundan Hala Çıkamamış: Kubilay Aka, Kolombiyalı Sokak Şarkıcılarına Çukur Şarkısını Söyletti!

Son aylarda güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı dolu dizgin aşkla gündeme gelen oyuncu Kubilay Aka'yı illaki tanıyorsunuzdur. Karizmatik oyuncu 2017-2021 yılları arasında yayınlanan ve o dönemlerde büyük bir izleyici kitlesi tarafından her hafta merakla takip edilen 'Çukur' isimli dizide rol almıştı. Yıldızı 'Çukur' dizisiyle parlayan Aka, reklam çekimi için gittiği Kolombiya'da Çukur ruhunu yeniden canlandırdı. Başarılı oyuncu o yılları epey özlemiş olacak ki o dönem diziyle özdeşleşmiş olan 'Bu Hayatın Heyecanı Yok' isimli şarkıyı Kolombiya'nın yerlileriyle birlikte söyledi. Ortaya eğlenceli anlar çıktı. Aka'nın bu gülümseten paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.