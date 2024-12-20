'Çukur' Ruhundan Hala Çıkamamış: Kubilay Aka, Kolombiyalı Sokak Şarkıcılarına Çukur Şarkısını Söyletti!
Son aylarda güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı dolu dizgin aşkla gündeme gelen oyuncu Kubilay Aka'yı illaki tanıyorsunuzdur. Karizmatik oyuncu 2017-2021 yılları arasında yayınlanan ve o dönemlerde büyük bir izleyici kitlesi tarafından her hafta merakla takip edilen 'Çukur' isimli dizide rol almıştı. Yıldızı 'Çukur' dizisiyle parlayan Aka, reklam çekimi için gittiği Kolombiya'da Çukur ruhunu yeniden canlandırdı. Başarılı oyuncu o yılları epey özlemiş olacak ki o dönem diziyle özdeşleşmiş olan 'Bu Hayatın Heyecanı Yok' isimli şarkıyı Kolombiya'nın yerlileriyle birlikte söyledi. Ortaya eğlenceli anlar çıktı. Aka'nın bu gülümseten paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
2024 yılının en çok konuşulan ünlü çiftlerinden birisi şüphesiz ki Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan oldu biliyorsunuz. İkili liseli aşıkları andıran paylaşımları ve her hafta bir yenisine şahit olduğumuz aşk pozlarıyla dillerden düşmüyor.
Öyle ki reklam çekimi için yurtdışına giden Kubilay Aka en son, biricik sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın adını kumlara yazarak verdiği ve aşık olmanın neşesini sonuna kadar yaşadığını belli eden pozuyla gündeme geldi.
Karizmatik oyuncuyu birçok farklı dizi ve film projesinden tanısak da kendisinin yıldızını en çok parlatan yapım 2017'de yayınlanmaya başlayan ve 2021 yılında yayın hayatına son veren unutulmaz dizi 'Çukur' olmuştu belki hatırlarsınız.
Çukur'da 'Celasun'u canlandıran Aka, dizinin ruhuyla en çok bütünleştirilen oyunculardan birisi oldu. Kendisi de dizinin ruhundan hala çıkamamış olacak ki Kolombiya'ya gider gitmez oradaki sokak şarkıcılarına diziyle özdeşleşen 'Bu Hayatın Heyecanı Yok' şarkısını söyletti.
O anları kendi hesabında paylaşan Aka'nın neşeli halleri dikkat çekti. Ee ne de olsa yeni aşık olmuş insan neşesi diye bir şey de var! Ve bu bunu nerede görsek tanırız...
Kubilay Aka'nın bol 'kanguru'lu Çukur şarkısı yorumunu yeterince merak ettiyseniz sizleri şöyle alalım👇
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