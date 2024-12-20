Bergüzar Korel Yapay Zekayla Oluşturulan Erkek Hali Yüzünden Hacklendiğini Zannetti: ''Yüreğime İndi''
Bergüzar Korel Yapay Zekayla Oluşturulan Erkek Hali Yüzünden Hacklendiğini Zannetti: ''Yüreğime İndi''
Günümüzün belki de en çok dikkat çeken teknolojisi olan yapay zeka, getirdiği yeniliklerle her geçen gün bizleri daha çok şaşırtmaya devam ediyor. Şimdilerde yapay zeka ile çalışan programlarla yeniden düzenlenebilen birçok görsel internetin derya deniz sularında kolaylıkla dolaşıma girebiliyor. Tabii bu gelişen teknolojiden ünlü isimlerimiz de nasibini alıyor. @cezmikalorifer isimli bir Instagram hesabı bazı kadın ünlülerimizin erkek halinin nasıl olacağını yapay zeka ile oluşturarak takipçileriyle paylaştı. O gönderiye etiketlenen Bergüzar Korel, neye uğradığını şaşırdı. Yaşadığı paniği gülümseten bir açıklamayla sosyal medyasında paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seneler önce 'Binbir Gece' isimli diziyle hem yıldızı parlayan hem de hayatının aşkı Halit Ergenç ile bu dizi sayesinde tanışan güzel oyuncu Bergüzar Korel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde başrol oyuncusu olduğu 'Annem Ankara' isimli dizideki başarılı oyunculuk performansıyla epey konuşulan Korel, en son Pantene Altın Kelebek gecesinde giydiği lacivert elbiseli stiliyle gündeme gelmişti.👇
Zaman su gibi akıp giderken teknoloji de bir o kadar hızlı bir şekilde evriliyor ve her geçen gün bambaşka yeniliklere gebe oluyor biliyorsunuz. Yapay zeka teknolojisi de hızına yetişemediğimiz ve ortaya çıkardığı ürünlerle bizleri kendine hayran bırakan bir yenilik olarak gündelik hayatımızda yer ediniyor.
Yapay zekanın getirilerinden nasibini ünlü isimlerimiz de alıyor tabii ki. @cezmikalorifer isimli Instagram hesabı, 'ünlü güzellerimiz erkek olsalardı nasıl görünürdü' diyerek onların fotoğraflarını paylaştı. Bergüzar Korel'in takipçileri de bunu görünce dayanamayıp ünlü güzeli bu gönderiye tekrar tekrar etiketlediler.👇
Bunun üzerine Bergüzar Korel, ''Herkes bana bu fotoğrafı yollamaya başladı. Hacklendim sandım, küçük çaplı bir panik atak geçirdim.'' ifadelerini kullandığı gülümseten bir paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bergüzar Korel'in o paylaşımı👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın