Bergüzar Korel Yapay Zekayla Oluşturulan Erkek Hali Yüzünden Hacklendiğini Zannetti: ''Yüreğime İndi''

Günümüzün belki de en çok dikkat çeken teknolojisi olan yapay zeka, getirdiği yeniliklerle her geçen gün bizleri daha çok şaşırtmaya devam ediyor. Şimdilerde yapay zeka ile çalışan programlarla yeniden düzenlenebilen birçok görsel internetin derya deniz sularında kolaylıkla dolaşıma girebiliyor. Tabii bu gelişen teknolojiden ünlü isimlerimiz de nasibini alıyor. @cezmikalorifer isimli bir Instagram hesabı bazı kadın ünlülerimizin erkek halinin nasıl olacağını yapay zeka ile oluşturarak takipçileriyle paylaştı. O gönderiye etiketlenen Bergüzar Korel, neye uğradığını şaşırdı. Yaşadığı paniği gülümseten bir açıklamayla sosyal medyasında paylaştı.