onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bergüzar Korel Yapay Zekayla Oluşturulan Erkek Hali Yüzünden Hacklendiğini Zannetti: ''Yüreğime İndi''

Bergüzar Korel Yapay Zekayla Oluşturulan Erkek Hali Yüzünden Hacklendiğini Zannetti: ''Yüreğime İndi''

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 18:00

Günümüzün belki de en çok dikkat çeken teknolojisi olan yapay zeka, getirdiği yeniliklerle her geçen gün bizleri daha çok şaşırtmaya devam ediyor. Şimdilerde yapay zeka ile çalışan programlarla yeniden düzenlenebilen birçok görsel internetin derya deniz sularında kolaylıkla dolaşıma girebiliyor. Tabii bu gelişen teknolojiden ünlü isimlerimiz de nasibini alıyor. @cezmikalorifer isimli bir Instagram hesabı bazı kadın ünlülerimizin erkek halinin nasıl olacağını yapay zeka ile oluşturarak takipçileriyle paylaştı. O gönderiye etiketlenen Bergüzar Korel, neye uğradığını şaşırdı. Yaşadığı paniği gülümseten bir açıklamayla sosyal medyasında paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seneler önce 'Binbir Gece' isimli diziyle hem yıldızı parlayan hem de hayatının aşkı Halit Ergenç ile bu dizi sayesinde tanışan güzel oyuncu Bergüzar Korel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Seneler önce 'Binbir Gece' isimli diziyle hem yıldızı parlayan hem de hayatının aşkı Halit Ergenç ile bu dizi sayesinde tanışan güzel oyuncu Bergüzar Korel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Şimdilerde başrol oyuncusu olduğu 'Annem Ankara' isimli dizideki başarılı oyunculuk performansıyla epey konuşulan Korel, en son Pantene Altın Kelebek gecesinde giydiği lacivert elbiseli stiliyle gündeme gelmişti.👇

Şimdilerde başrol oyuncusu olduğu 'Annem Ankara' isimli dizideki başarılı oyunculuk performansıyla epey konuşulan Korel, en son Pantene Altın Kelebek gecesinde giydiği lacivert elbiseli stiliyle gündeme gelmişti.👇

Zaman su gibi akıp giderken teknoloji de bir o kadar hızlı bir şekilde evriliyor ve her geçen gün bambaşka yeniliklere gebe oluyor biliyorsunuz. Yapay zeka teknolojisi de hızına yetişemediğimiz ve ortaya çıkardığı ürünlerle bizleri kendine hayran bırakan bir yenilik olarak gündelik hayatımızda yer ediniyor.

Zaman su gibi akıp giderken teknoloji de bir o kadar hızlı bir şekilde evriliyor ve her geçen gün bambaşka yeniliklere gebe oluyor biliyorsunuz. Yapay zeka teknolojisi de hızına yetişemediğimiz ve ortaya çıkardığı ürünlerle bizleri kendine hayran bırakan bir yenilik olarak gündelik hayatımızda yer ediniyor.

Yapay zekanın getirilerinden nasibini ünlü isimlerimiz de alıyor tabii ki. @cezmikalorifer isimli Instagram hesabı, 'ünlü güzellerimiz erkek olsalardı nasıl görünürdü' diyerek onların fotoğraflarını paylaştı. Bergüzar Korel'in takipçileri de bunu görünce dayanamayıp ünlü güzeli bu gönderiye tekrar tekrar etiketlediler.👇

Yapay zekanın getirilerinden nasibini ünlü isimlerimiz de alıyor tabii ki. @cezmikalorifer isimli Instagram hesabı, 'ünlü güzellerimiz erkek olsalardı nasıl görünürdü' diyerek onların fotoğraflarını paylaştı. Bergüzar Korel'in takipçileri de bunu görünce dayanamayıp ünlü güzeli bu gönderiye tekrar tekrar etiketlediler.👇

Bunun üzerine Bergüzar Korel, ''Herkes bana bu fotoğrafı yollamaya başladı. Hacklendim sandım, küçük çaplı bir panik atak geçirdim.'' ifadelerini kullandığı gülümseten bir paylaşım yaptı.

Bunun üzerine Bergüzar Korel, ''Herkes bana bu fotoğrafı yollamaya başladı. Hacklendim sandım, küçük çaplı bir panik atak geçirdim.'' ifadelerini kullandığı gülümseten bir paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bergüzar Korel'in o paylaşımı👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilecek diğer içerikler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın