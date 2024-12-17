Kürküyle Poz Vermelere Doyamayan Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız'a Hak Veren Takipçilerinin Diline Düştü!

Influencer Sibil Çetinkaya, ürettiği sosyal medya içeriklerinde kullandığı samimi üslubu ve video paylaşımlarındaki cana yakın tavırlarıyla geniş bir sosyal medya kullanıcı kitlesi tarafından beğenilerek takip ediliyordu. Bir süredir oyuncu Şükrü Özyıldız ile birlikte olan Çetinkaya, son dönemlerde aşkıyla epey konuşuluyor. En son kıskançlık iddialarıyla gündeme gelen Sibil Çetinkaya, bu sefer de kürklü sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.