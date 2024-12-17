Kürküyle Poz Vermelere Doyamayan Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız'a Hak Veren Takipçilerinin Diline Düştü!
Kürküyle Poz Vermelere Doyamayan Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız'a Hak Veren Takipçilerinin Diline Düştü!
Influencer Sibil Çetinkaya, ürettiği sosyal medya içeriklerinde kullandığı samimi üslubu ve video paylaşımlarındaki cana yakın tavırlarıyla geniş bir sosyal medya kullanıcı kitlesi tarafından beğenilerek takip ediliyordu. Bir süredir oyuncu Şükrü Özyıldız ile birlikte olan Çetinkaya, son dönemlerde aşkıyla epey konuşuluyor. En son kıskançlık iddialarıyla gündeme gelen Sibil Çetinkaya, bu sefer de kürklü sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
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Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ve sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz sene birlikteliklerini ilan ederek dolu dizgin bir aşk yaşamaya başlamışlardı.
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Son dönemlerin gözde çiftlerinden olmayı başaran ikilinin 'aşk böyle bir şeymiş' dedirten sosyal medya paylaşımları ve her koşulda birlerinin başarılarına destek olup el ele diz dize görülmeleri, onları gözümüze daha tatlı bir çift yapıyor haliyle.
En son sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın yeni dizisi 'Esas Oğlan'ın galasında onu yalnız bırakmayarak yanında olan Sibil Çetinkaya, gala sonrası Hadise ile ilgili bir yorumu beğenmiş ve kıskançlık iddialarıyla gündeme gelmişti.
Çetinkaya bu sefer de kürklü paylaşımıyla takipçilerinin diline fena düştü. 👀
Sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın 'kürkü gezdirmeye gelmişiz' demesi üzerine pek de haz etmediğini bildiğimiz kürküyle mutluluk dolu pozlarını ardı ardına paylaşan Çetinkaya'ya gelen yorumlara birlikte göz atalım!👇
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