Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Arasında İpler İyice Gerildi: Olayda Adı Geçen Esin Övet'ten Açıklama Geldi

''Efendim ne çok merak eden olmuş. Ne çok sevenim varmış. 🫶

Dünden beri 'Esin hiç üzülme takma. Biz seni biliyoruz, hiç ciddiye alma' msjları, aramaları durmadı...

Ne güzel ne mutlu... ❤️

Ama olayın benimle gerçekten alakası yok.

Şöyle ki; Öncelikle Ebru Şallı, 1997’den beri tanıdığım, bildiğim, çalışkan, iyi bir anne ve evladını kaybetmiş bir kadın. Ayrıca, benim en zor sağlık dönemimde yanımda olan nadir dostlarımdan biridir.

Kendisi, şu an eşiyle boşanma aşamasında.

Ve eşi de uzun süredir bana 'Ebru ile bağlantını keseceksin, yoksa düşmanın olur seni rezil ederim' diyerek sayısız tehdit mesajı gönderdi. Üstelik yalnızca bana değil, birçok kişiye de 'Ebru’yla görüşmeyin' diye mesajlar atmış. Bundan da dün haberim oldu.

E şimdi Allah aşkına ben neden dostuma sırtımı döneyim. Ayrıca boşanmanızdan bana ne!!!

Neyse efendim hal böyle olunca klasik belden aşağı sözler havada uçuşuyor!!!

Ebru, önceki gün bir açıklama yaptı. Eşinin de iddiası, o yazıyı benim yazdığım ve Ebru’ya zorla paylaştırdığım yönünde.

Şunu açıkça söylemek istiyorum: Ebru’nun avukatı var, bu tarz konulara karışmak benim haddim değil. Ayrıca bana ne!''