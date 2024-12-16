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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Arasında İpler İyice Gerildi: Olayda Adı Geçen Esin Övet'ten Açıklama Geldi

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Arasında İpler İyice Gerildi: Olayda Adı Geçen Esin Övet'ten Açıklama Geldi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 21:53

Mutlu mesut devam ediyor diye bildiğimiz evliliğinin gerçek yüzü bir anda ortaya çıkan Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş son günlerin en çok konuşulan ikilisi haline geldi. Akkuş, geçtiğimiz günlerde 'eşimle mutluyuz' temalı bir paylaşım yaparak gündemi kendilerinden uzaklaştırmaya çalışsa da Ebru Şallı'dan ertesi gün gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü. Şallı, Akkuş'tan kendisinin ve çevresindekilerin şiddet gördüğünü ve tehditlere maruz kaldığını açıkladı. Akkuş, Şallı'nın bu paylaşımından Esin Övünç'ü sorumlu tuttu. Övünç bu iddiaya sosyal medya üzerinden cevap verdi.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 2019 senesinde hayatını birleştirmişti. Evlendikleri günden bu yana çeşitli dolandırıcılık, şiddet ve ihanet iddialarının çemberine alınsalar da Ebru Şallı her daim sessizliğini korumayı tercih etmişti.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 2019 senesinde hayatını birleştirmişti. Evlendikleri günden bu yana çeşitli dolandırıcılık, şiddet ve ihanet iddialarının çemberine alınsalar da Ebru Şallı her daim sessizliğini korumayı tercih etmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Uğur Akkuş, ani bir kararla boşanmak istediğini açıklamış ve ''Her şey maddiyatmış!'' sözleriyle herkesi şaşırtmıştı. Bunun üzerine Şallı ise yalnızca ''Sinirlenmiştir, söylemiştir. Uğur bu...'' demekle yetinmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Uğur Akkuş, ani bir kararla boşanmak istediğini açıklamış ve ''Her şey maddiyatmış!'' sözleriyle herkesi şaşırtmıştı. Bunun üzerine Şallı ise yalnızca ''Sinirlenmiştir, söylemiştir. Uğur bu...'' demekle yetinmişti.

Ebru Şallı'nın tavrı ilişkide o günler için tampon görevi görmüş olacak ki Uğur Akkuş, 180 derecelik bir dönüşle evliliklerinde gayet mutlu olduklarını ve boşanmayacaklarını sosyal medya üzerinden açıkladı.

Ebru Şallı'nın tavrı ilişkide o günler için tampon görevi görmüş olacak ki Uğur Akkuş, 180 derecelik bir dönüşle evliliklerinde gayet mutlu olduklarını ve boşanmayacaklarını sosyal medya üzerinden açıkladı.

Açıklamanın detaylarına ve Uğur Akkuş'un paylaşımına bu yazımızda değindik👇

Akkuş'un paylaşımın hemen ertesi gününde ise Ebru Şallı'dan gelen bir paylaşım herkesi şoke etti. Şallı, şiddet gördüğünü açıkladı. Yalnızca kendisinin değil çevresindekilerin de Akkuş'un baskılarına maruz kaldığını söyleyen manken, boşanma aşamasında olduklarını belirtti.

Akkuş'un paylaşımın hemen ertesi gününde ise Ebru Şallı'dan gelen bir paylaşım herkesi şoke etti. Şallı, şiddet gördüğünü açıkladı. Yalnızca kendisinin değil çevresindekilerin de Akkuş'un baskılarına maruz kaldığını söyleyen manken, boşanma aşamasında olduklarını belirtti.

Şallı'nın paylaşımı ile ilgili tüm detaylar ise bu yazımızda mevcut👇

Uğur Akkuş, ünlü mankenin bu paylaşımı yapmasının nedeni olarak yakın dostu Esin Övünç'ü sorumlu tuttu. Akkuş'un iddiasına göre Ebru Şallı'ya paylaştığı yazıyı Esin Övünç zorla yazdırıp paylaşmış.

Uğur Akkuş, ünlü mankenin bu paylaşımı yapmasının nedeni olarak yakın dostu Esin Övünç'ü sorumlu tuttu. Akkuş'un iddiasına göre Ebru Şallı'ya paylaştığı yazıyı Esin Övünç zorla yazdırıp paylaşmış.
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Fakat gelin görün ki Esin Övünç'ün açıklamasına göre böyle bir durum söz konusu bile değil. Övünç, hakkında ortaya atılan bu iddiayı reddederken kendisinin de Akkuş tarafından baskıya ve küfürlü konuşmalara maruz kaldığını belirtti. ''Bu tarz konulara karışmak haddim değil'' diyen Esin Övünç, ''Ayrılığınızdan bana ne!'' diyerek sitem etti.👇

Fakat gelin görün ki Esin Övünç'ün açıklamasına göre böyle bir durum söz konusu bile değil. Övünç, hakkında ortaya atılan bu iddiayı reddederken kendisinin de Akkuş tarafından baskıya ve küfürlü konuşmalara maruz kaldığını belirtti. ''Bu tarz konulara karışmak haddim değil'' diyen Esin Övünç, ''Ayrılığınızdan bana ne!'' diyerek sitem etti.👇

''Efendim ne çok merak eden olmuş. Ne çok sevenim varmış. 🫶

Dünden beri 'Esin hiç üzülme takma. Biz seni biliyoruz, hiç ciddiye alma' msjları, aramaları durmadı...

Ne güzel ne mutlu... ❤️

Ama olayın benimle gerçekten alakası yok.

Şöyle ki; Öncelikle Ebru Şallı, 1997’den beri tanıdığım, bildiğim, çalışkan, iyi bir anne ve evladını kaybetmiş bir kadın. Ayrıca, benim en zor sağlık dönemimde yanımda olan nadir dostlarımdan biridir.

Kendisi, şu an eşiyle boşanma aşamasında.

Ve eşi de uzun süredir bana 'Ebru ile bağlantını keseceksin, yoksa düşmanın olur seni rezil ederim' diyerek sayısız tehdit mesajı gönderdi. Üstelik yalnızca bana değil, birçok kişiye de 'Ebru’yla görüşmeyin' diye mesajlar atmış. Bundan da dün haberim oldu.

E şimdi Allah aşkına ben neden dostuma sırtımı döneyim. Ayrıca boşanmanızdan bana ne!!!

Neyse efendim hal böyle olunca klasik belden aşağı sözler havada uçuşuyor!!!

Ebru, önceki gün bir açıklama yaptı. Eşinin de iddiası, o yazıyı benim yazdığım ve Ebru’ya zorla paylaştırdığım yönünde.

Şunu açıkça söylemek istiyorum: Ebru’nun avukatı var, bu tarz konulara karışmak benim haddim değil. Ayrıca bana ne!''

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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