Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Arasında İpler İyice Gerildi: Olayda Adı Geçen Esin Övet'ten Açıklama Geldi
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Arasında İpler İyice Gerildi: Olayda Adı Geçen Esin Övet'ten Açıklama Geldi
Mutlu mesut devam ediyor diye bildiğimiz evliliğinin gerçek yüzü bir anda ortaya çıkan Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş son günlerin en çok konuşulan ikilisi haline geldi. Akkuş, geçtiğimiz günlerde 'eşimle mutluyuz' temalı bir paylaşım yaparak gündemi kendilerinden uzaklaştırmaya çalışsa da Ebru Şallı'dan ertesi gün gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü. Şallı, Akkuş'tan kendisinin ve çevresindekilerin şiddet gördüğünü ve tehditlere maruz kaldığını açıkladı. Akkuş, Şallı'nın bu paylaşımından Esin Övünç'ü sorumlu tuttu. Övünç bu iddiaya sosyal medya üzerinden cevap verdi.
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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 2019 senesinde hayatını birleştirmişti. Evlendikleri günden bu yana çeşitli dolandırıcılık, şiddet ve ihanet iddialarının çemberine alınsalar da Ebru Şallı her daim sessizliğini korumayı tercih etmişti.
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Geçtiğimiz haftalarda Uğur Akkuş, ani bir kararla boşanmak istediğini açıklamış ve ''Her şey maddiyatmış!'' sözleriyle herkesi şaşırtmıştı. Bunun üzerine Şallı ise yalnızca ''Sinirlenmiştir, söylemiştir. Uğur bu...'' demekle yetinmişti.
Ebru Şallı'nın tavrı ilişkide o günler için tampon görevi görmüş olacak ki Uğur Akkuş, 180 derecelik bir dönüşle evliliklerinde gayet mutlu olduklarını ve boşanmayacaklarını sosyal medya üzerinden açıkladı.
Akkuş'un paylaşımın hemen ertesi gününde ise Ebru Şallı'dan gelen bir paylaşım herkesi şoke etti. Şallı, şiddet gördüğünü açıkladı. Yalnızca kendisinin değil çevresindekilerin de Akkuş'un baskılarına maruz kaldığını söyleyen manken, boşanma aşamasında olduklarını belirtti.
Uğur Akkuş, ünlü mankenin bu paylaşımı yapmasının nedeni olarak yakın dostu Esin Övünç'ü sorumlu tuttu. Akkuş'un iddiasına göre Ebru Şallı'ya paylaştığı yazıyı Esin Övünç zorla yazdırıp paylaşmış.
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Fakat gelin görün ki Esin Övünç'ün açıklamasına göre böyle bir durum söz konusu bile değil. Övünç, hakkında ortaya atılan bu iddiayı reddederken kendisinin de Akkuş tarafından baskıya ve küfürlü konuşmalara maruz kaldığını belirtti. ''Bu tarz konulara karışmak haddim değil'' diyen Esin Övünç, ''Ayrılığınızdan bana ne!'' diyerek sitem etti.👇
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