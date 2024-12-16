Bomba Gibiyim Demişti: Zor Dönemler Yaşadığı Öğrenilen Harika Avcı'nın Evinden Çıkmadığı Öğrenildi!

Geçtiğimiz yıl ağabeyini kaybetmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşadığı ve zor bir dönemden geçtiği konuşulan Harika Avcı'dan üzen bir haber geldi. Ünlü isimin son günlerde kendisini eve kapattığı ve geçtiğimiz günlerde ise polislerin Avcı'nın evinin kapısını kırarak evine girdikleri öne sürüldü.