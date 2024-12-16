Bomba Gibiyim Demişti: Zor Dönemler Yaşadığı Öğrenilen Harika Avcı'nın Evinden Çıkmadığı Öğrenildi!
Bomba Gibiyim Demişti: Zor Dönemler Yaşadığı Öğrenilen Harika Avcı'nın Evinden Çıkmadığı Öğrenildi!
Geçtiğimiz yıl ağabeyini kaybetmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşadığı ve zor bir dönemden geçtiği konuşulan Harika Avcı'dan üzen bir haber geldi. Ünlü isimin son günlerde kendisini eve kapattığı ve geçtiğimiz günlerde ise polislerin Avcı'nın evinin kapısını kırarak evine girdikleri öne sürüldü.
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'Ateş Dağlı' ve 'Kalbimdeki Düşman' gibi Yeşilçam filmlerinde rol alan ve 80'li yıllara damgasını vuran güzel Harika Avcı'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendi 2010'lu yıllara kadar birçok albüm çıkartmış ve şarkılarıyla da adından söz ettirmişti.
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Geçtiğimiz yıl acı bir şekilde ağabeyini kaybeden Avcı, psikolojik olarak epey zorlu süreçlerden geçiyordu. Buna rağmen magazin muhabirleri tarafından görüntülendiğinde ''İyiyim. Bomba gibiyim!'' diyerek üzüntüsünü gizlemeye çalışmıştı. Ünlü güzelin son halindeki yorgun ifadesi ise epey dikkat çekmişti.
Harika Avcı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Söylenenlere göre Harika Avcı, bir süredir kendini eve kapatmış. Ondan haber alamayan ev sahibi ise polisler eşliğinde kapı kırılarak eve girmiş.
Akay durumu şu şekilde özetledi: ''Kirasını ödemekte zorlanıyor, doğru düzgün alışveriş bile yapamıyor. Etrafında oturan çok kişi ile görüştüm. Oturduğu evin sahibi uzun süre kendisinden haber alamayınca polislerle kapısına gitmiş. Ancak kapı açılmayınca kapıyı kırmışlar. Kapı kırılınca da çığlıklar atmaya başlayan Harika Avcı’nın evde olduğunu fark etmişler..."
"Yatak odasındaki yatağında yattığını öğrenen polisler içeriye girmemişler. Etraftaki kişilerin ısrarı ile evin sahibi gitmek üzereyken kırılan kapıyı yaptırmış..."Etrafında oturan çok sayıda kişi ile iletişime girdim. Kendisini eve kapatan Harika Avcı’nın zor durumda olduğunu, evinden çöp bile atılmadığını, çok nadir alışveriş yapıldığını söylüyorlar..."
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