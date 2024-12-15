Nilgün Belgün'ün Programına Konuk Olan Nükhet Duru Gençlik Yıllarında Aşklarını Nasıl Yaşadığını Anlattı
Nilgün Belgün'ün Programına Konuk Olan Nükhet Duru Gençlik Yıllarında Aşklarını Nasıl Yaşadığını Anlattı
70'li ve 80'li yıllara sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de damga vuran Nükhet Duru, Nilgün Belgün'ün ' Bana Bir Sırrını Söyle' isimli programına konuk oldu. Programda aşk ve cinsellikle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Belgün'ün aşk hayatına dair samimi açıklamaları epey dikkat çekti.
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1970'lerden bu yana sesiyle bizleri adeta mest eden şarkıcı Nükhet Duru'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Duru, o dönemlerde güzelliğiyle de epey ön plana çıkıyordu.
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Nükhet Duru, bu senenin başlarında geçtiğimiz yıllarda yaptığı tayt açıklamasına bir yenisini ekleyerek, "Tayt kıyafet değil. Spor için bir şey. Hâlâ tayta karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyilebilir" demiş ve bu söylemiyle epey eleştirilmişti.
Bu hafta Nilgün Belgün'ün 'Bana Bir Sırrı Söyle' programına konuk olan Nükhet Duru, gençlik yıllarındaki aşk hayatını anlattı. Duru, cinsellik, aşk ve ilişkiler ile ilgili soruları şeffaflıkla yanıtladı.
''Hayali sabıkalarım çoktu. Çabuk aşık oluyorum, sonra küsüp tekrar barışıyorum. Karşı tarafın hiç haberi yok!'' diyen Duru, seks hayatının nasıl olduğu sorusuna da ''Kör topal'' cevabını verdi.
Programın o kesitini izlemek isterseniz👇
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