Nilgün Belgün'ün Programına Konuk Olan Nükhet Duru Gençlik Yıllarında Aşklarını Nasıl Yaşadığını Anlattı

70'li ve 80'li yıllara sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de damga vuran Nükhet Duru, Nilgün Belgün'ün ' Bana Bir Sırrını Söyle' isimli programına konuk oldu. Programda aşk ve cinsellikle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Belgün'ün aşk hayatına dair samimi açıklamaları epey dikkat çekti.