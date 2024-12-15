Halinden Yalnızca Anneler Anlar: Üçüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Zeynep Demirel'in Gülümseten Paylaşımı
Halinden Yalnızca Anneler Anlar: Üçüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Zeynep Demirel'in Gülümseten Paylaşımı
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, şimdilerde Bodrum FK'nın teknik adamlığını üstleniyor. Futbol kariyeri haricinde evlilik hayatıyla da gündeme gelen teknik direktörün eşi Zeynep Sever Demirel de sosyal medyada bir hayli ünlü biliyorsunuzdur. Hatta kendisi bir süredir 'Yenge FC' ismindeki programıyla ünlü futbolcuların eşleriyle sohbetler gerçekleştirip onların evlerine konuk oluyor. Diğer sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanan Zeynep Demirel, en son yaptığı reels paylaşımıyla gündeme geldi.
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Uzun yıllar Fenerbahçe'nin kalecisi olan ve takımına yürekten bağlı olduğunu her zaman çekinmeden gösteren Volkan Demirel'i illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi 2010 yılında güzeller güzeli Zeynep Sever Demirel ile hayatını bileştirmişti.
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Volkan ve Zeynep Demirel çifti birbirlerine öylesine aşık ki kendilerini magazin gündeminde de sık sık yaptıkları aşk dolu açıklamalarla görüyoruz. Nitekim önceki yıllarda bir akşam, magazin muhabirleri tarafından görüntülendiklerinde Volkan Demirel, ''Çocuklar acele etmeyin, eşimi güzel çekin!'' demiş ve bu düşünceli hareketiyle eşine olan sevgisini bir kez daha kanıtlamıştı.
Zeynep Sever Demirel'i ise Volkan Demirel'in eşi olarak tanısak da kendisi yıllar içerisinde sosyal medyayı epey aktif kullanarak kendine yeni bir kariyer yolu inşa etti.
Demirel, şimdilerde Youtube'da yayınlanan programı 'Yenge FC' ile gündeme gelse de kendisi Instagram paylaşımlarına da hız kesmeden devam ediyor.
Bugün yeni bir reels videosu paylaşan Zeynep Demirel, yalnızca kısa aralıklarla çocuk sahibi olan annelerin anlayabileceği bir durumu mizahi bir şekilde ele aldı. 👇
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Zeynep Sever Demirel'in gülümseten paylaşımını izlemek isteyenleri şöyle alalım👇
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