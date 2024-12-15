Halinden Yalnızca Anneler Anlar: Üçüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Zeynep Demirel'in Gülümseten Paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, şimdilerde Bodrum FK'nın teknik adamlığını üstleniyor. Futbol kariyeri haricinde evlilik hayatıyla da gündeme gelen teknik direktörün eşi Zeynep Sever Demirel de sosyal medyada bir hayli ünlü biliyorsunuzdur. Hatta kendisi bir süredir 'Yenge FC' ismindeki programıyla ünlü futbolcuların eşleriyle sohbetler gerçekleştirip onların evlerine konuk oluyor. Diğer sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanan Zeynep Demirel, en son yaptığı reels paylaşımıyla gündeme geldi.