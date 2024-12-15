Her Yaptığı Açıklama Olay Olan Şarkıcı Yusuf Güney'in Sosyal Medya Paylaşımı Akıllarda Soru İşareti Bıraktı

Son yıllarda akıllara durgunluk veren mistik açıklamaları ve astral seyahat söylemleri ile gündeme gelen Yusuf Güney'in adını daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Öyle ki son dönemlerde ünlü şarkıcının müzik kariyerinin bile önüne geçen bu açıklamaları iyisiyle kötüsüyle sosyal medya kullanıcılarının da diline düşmüştü. Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Güney, Instagram paylaşımıyla dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı.