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Her Yaptığı Açıklama Olay Olan Şarkıcı Yusuf Güney'in Sosyal Medya Paylaşımı Akıllarda Soru İşareti Bıraktı

Her Yaptığı Açıklama Olay Olan Şarkıcı Yusuf Güney'in Sosyal Medya Paylaşımı Akıllarda Soru İşareti Bıraktı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 18:27

Son yıllarda akıllara durgunluk veren mistik açıklamaları ve astral seyahat söylemleri ile gündeme gelen Yusuf Güney'in adını daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Öyle ki son dönemlerde ünlü şarkıcının müzik kariyerinin bile önüne geçen bu açıklamaları iyisiyle kötüsüyle sosyal medya kullanıcılarının da diline düşmüştü. Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Güney, Instagram paylaşımıyla dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı.

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Pandemi sürecini ve ülkemizdeki depremlerin ardından yaşanan acı dolu süreçleri önceden gördüğünü iddia ederek gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney'i illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi katıldığı programlarda uzaylılara yönelik yaptığı açıklamaları ve astral seyahat deneyimlerini anlatmasıyla gündeme geliyor.

Pandemi sürecini ve ülkemizdeki depremlerin ardından yaşanan acı dolu süreçleri önceden gördüğünü iddia ederek gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney'i illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi katıldığı programlarda uzaylılara yönelik yaptığı açıklamaları ve astral seyahat deneyimlerini anlatmasıyla gündeme geliyor.

Kendisi yine katıldığı bir programda 'sivri sineklere dikkat edin' uyarısı yapmıştı. Güney'in bu açıklamasının ardından sivri sinek ısırması sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti. Hatta bu denk geliş bizlere Yusuf Güney'in gerçekten bir bildiği mi var acaba diye düşündürtmüştü.

Kendisi yine katıldığı bir programda 'sivri sineklere dikkat edin' uyarısı yapmıştı. Güney'in bu açıklamasının ardından sivri sinek ısırması sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti. Hatta bu denk geliş bizlere Yusuf Güney'in gerçekten bir bildiği mi var acaba diye düşündürtmüştü.

Bu yazımızda bahsetmiştik👇

Ünlü şarkıcı en son Orkun Işıtmak'ın programına konuk olmuştu. Bu programda yalan makinesine bağlanan Güney, deneyimlerinin hepsini anlatamayacağını çünkü duyduklarımızı 'kaldıramayacağımızı' dile getirmişti.

Ünlü şarkıcı en son Orkun Işıtmak'ın programına konuk olmuştu. Bu programda yalan makinesine bağlanan Güney, deneyimlerinin hepsini anlatamayacağını çünkü duyduklarımızı 'kaldıramayacağımızı' dile getirmişti.

Detaylara bu yazımızda değinmiştik👇

Yusuf Güney bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. 'Çok az kaldı' yazısını bir uzaylı emojisiyle paylaşan şarkıcının bu paylaşımı görenlerde merak uyandırdı.👇

Yusuf Güney bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. 'Çok az kaldı' yazısını bir uzaylı emojisiyle paylaşan şarkıcının bu paylaşımı görenlerde merak uyandırdı.👇

Ünlü şarkıcının bu paylaşımının üzerine bu gözler neler görür, bilemiyoruz! Bekleyip görelim👀

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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