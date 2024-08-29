Mesihliğinin İlan Edilmesi Yakındır: Yusuf Güney'in Sivrisinek Uyarısından Sonra Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Astral seyahat ve spiritüel konularla yaptığı açıklamalarla dikkat çeken şarkıcı Yusuf Güney son olarak maymun çiçeği virüsü ile ilgili yaptığı yorumların doğru çıkmasıyla gündemdeydi. Sivrisinekler konusunda yeni bir duyuruda bulunan Güney yine haklı çıktı!