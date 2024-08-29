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Mesihliğinin İlan Edilmesi Yakındır: Yusuf Güney'in Sivrisinek Uyarısından Sonra Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mesihliğinin İlan Edilmesi Yakındır: Yusuf Güney'in Sivrisinek Uyarısından Sonra Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 15:43

Astral seyahat ve spiritüel konularla yaptığı açıklamalarla dikkat çeken şarkıcı Yusuf Güney son olarak maymun çiçeği virüsü ile ilgili yaptığı yorumların doğru çıkmasıyla gündemdeydi. Sivrisinekler konusunda yeni bir duyuruda bulunan Güney yine haklı çıktı!

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Şarkıcılık kariyeri dışında açıklamalarıyla da gündem olan Yusuf Güney uzunca bir süredir astral seyahat maceralarıyla ve geleceğe yönelik tahminleriyle gündemde.

Şarkıcılık kariyeri dışında açıklamalarıyla da gündem olan Yusuf Güney uzunca bir süredir astral seyahat maceralarıyla ve geleceğe yönelik tahminleriyle gündemde.

"Bir süredir dünyada yoktum" gibi akıl almaz açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam eden Yusuf Güney’in haklı olduğu, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir virüsle doğrulanmıştı.

"Bir süredir dünyada yoktum" gibi akıl almaz açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam eden Yusuf Güney’in haklı olduğu, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir virüsle doğrulanmıştı.

3-4 ay içerisinde kuş gribine benzer bir virüsün ortaya çıkabileceğini belirten Güney haklı çıkmış ve Maymun Çiçeği virüsü bir anda patlak vermişti!

3-4 ay içerisinde kuş gribine benzer bir virüsün ortaya çıkabileceğini belirten Güney haklı çıkmış ve Maymun Çiçeği virüsü bir anda patlak vermişti!

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik👇

''Felaket tellallığı yapmıyorum, sivrisineklere dikkat edin. Genetikleri bozulmuş sivrisinekler yüzünden çok fazla insan ölecek.'' diyerek herkesin içine şüphe düşüren Güney yine olacakları önceden fark etmiş!

''Felaket tellallığı yapmıyorum, sivrisineklere dikkat edin. Genetikleri bozulmuş sivrisinekler yüzünden çok fazla insan ölecek.'' diyerek herkesin içine şüphe düşüren Güney yine olacakları önceden fark etmiş!

Sivrisinek uyarısının detaylarından bu yazımızda bahsettik 👇

Yusuf Güney'in açıklamasının ardından ABD'nin New Hampshire eyaletinde, nadir görülen ve sivrisinek ısırığı ile bulaşan Doğu At Ensefaliti (EEEV) virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Yusuf Güney'in açıklamasının ardından ABD'nin New Hampshire eyaletinde, nadir görülen ve sivrisinek ısırığı ile bulaşan Doğu At Ensefaliti (EEEV) virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
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