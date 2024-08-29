Aşk Hayatında Dikiş Tutturamayan Lana Del Rey'in Yeni Sevgilisini Görünce Ufak Çaplı Bir Şok Geçireceksiniz!

Duygusal ve melankolik müziğiyle tanınan Lana Del Rey’in aşk hayatı, zaman zaman medyanın dikkatini çekiyor. Son yıllarda ilişkilerinde dikiş tutturamayan ve sıkça aşk hayatıyla gündeme gelen Del Rey, bu kez sürpriz bir gelişme ile karşımıza çıktı.