Aşk Hayatında Dikiş Tutturamayan Lana Del Rey'in Yeni Sevgilisini Görünce Ufak Çaplı Bir Şok Geçireceksiniz!
Aşk Hayatında Dikiş Tutturamayan Lana Del Rey'in Yeni Sevgilisini Görünce Ufak Çaplı Bir Şok Geçireceksiniz!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Duygusal ve melankolik müziğiyle tanınan Lana Del Rey’in aşk hayatı, zaman zaman medyanın dikkatini çekiyor. Son yıllarda ilişkilerinde dikiş tutturamayan ve sıkça aşk hayatıyla gündeme gelen Del Rey, bu kez sürpriz bir gelişme ile karşımıza çıktı.
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Müzik dünyasının etkileyici isimlerinden Lana Del Rey, kendine has sesi ve şarkı sözleriyle modern pop müzik sahnesinde kendine sağlam bir yer edinmiş sanatçılardan biri.
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"Born to Die”, “Ultraviolence” ve “Lust for Life” gibi albümleriyle beğeni toplayan güzel isim eskimeyen şarkılarıyla ve verdiği kilolarla son zamanlarda gündeme geliyordu.
Aşk hayatında müzik kariyerinde olduğu gibi dikiş tutturamayan Lana Del Rey, Francesco Carrozzini, G-Eazy, Barrie-James O'Neill gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından bahsettirmişti.
Daily Mail’in haberine göre ,39 yaşındaki Lana Del Rey'in Louisana doğumlu ve timsah turu rehberi Jeremy Dufrene ile birlikte olduğu iddia edildi.
İki çocuk babası olduğu öğrenilen Jeremy Dufrene'in görünümü kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu!
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Jeremy Dufrene'in kızı babasının Lana Del Rey ile birlikte olduğunu sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla öğrendi!
Lana Del Rey'in yeni sevgilisi X ahalisinin diline fena düştü!
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