Aşk Böyle Bir Şey mi? Piyasanın En İyi Modellerinden Bella Hadid Bundan Sonra Sevgilisiyle Karavanda Kalacak!
Aşk Böyle Bir Şey mi? Piyasanın En İyi Modellerinden Bella Hadid Bundan Sonra Sevgilisiyle Karavanda Kalacak!
Model Bella Hadid, şehir hayatını terk ederek Teksas’ta yeni sevgilisi Adan Banuelos’un beş tekerlekli karavanında yaşamaya başladı. Banuelos, Hadid’in fedakarlığı ve karavan hayatına sağladığı uyumla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti!
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Ünlü model Bella Hadid, son dönemde hem stili hem de projeleriyle magazin dünyasının odağında olmayı ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.
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Göz kamaştırıcı görünümü ve heyecan verici projeleriyle dikkat çeken Hadid son zamanlarda kendi adıyla çıkarttığı parfüm markası ile ilgi çekiyor.
Model Bella Hadid ve ünlü at eğitmeni Adan Banuelos, ilişkileriyle bir kez daha gündemde. Hadid, modellik kariyerine kısa bir ara verdikten sonra, şehir hayatını terk edip Banuelos'un Teksas’taki çiftliğine taşınmıştı.
Banuelos'un son açıklamaları, çiftin ilişkisini ve Hadid’in yeni yaşam tarzındaki adaptasyonunu gözler önüne serdi. Adan Banuelos, Bella Hadid’in aşkı için büyük bir fedakarlık yaptığını ve beş tekerlekli karavanında yaşamaya başladığını duyurdu. Banuelos, Hadid’in bu karavanı adeta bir malikaneye dönüştürdüğünü de eklemeden edemedi!
Adan Banuelos, Bella Hadid’in yeni yaşam tarzına uyum sağlamanın ötesine geçtiğini belirtti. Özellikle yarışma günlerinde sabah erken saatlerde kahvaltı hazırlayarak sevgilisinin bir numaralı destekçisi olduğunu söyleyen Banuelos, Hadid’in tutarlı, moral verici, pozitif ve tanıştığı herkese karşı sıcak bir tutum sergilediğini övgüyle anlattı.
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