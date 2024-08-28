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Aşk Böyle Bir Şey mi? Piyasanın En İyi Modellerinden Bella Hadid Bundan Sonra Sevgilisiyle Karavanda Kalacak!

Aşk Böyle Bir Şey mi? Piyasanın En İyi Modellerinden Bella Hadid Bundan Sonra Sevgilisiyle Karavanda Kalacak!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 21:15

Model Bella Hadid, şehir hayatını terk ederek Teksas’ta yeni sevgilisi Adan Banuelos’un beş tekerlekli karavanında yaşamaya başladı. Banuelos, Hadid’in fedakarlığı ve karavan hayatına sağladığı uyumla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti!

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Ünlü model Bella Hadid, son dönemde hem stili hem de projeleriyle magazin dünyasının odağında olmayı ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Ünlü model Bella Hadid, son dönemde hem stili hem de projeleriyle magazin dünyasının odağında olmayı ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Göz kamaştırıcı görünümü ve heyecan verici projeleriyle dikkat çeken Hadid son zamanlarda kendi adıyla çıkarttığı parfüm markası ile ilgi çekiyor.

Göz kamaştırıcı görünümü ve heyecan verici projeleriyle dikkat çeken Hadid son zamanlarda kendi adıyla çıkarttığı parfüm markası ile ilgi çekiyor.

Model Bella Hadid ve ünlü at eğitmeni Adan Banuelos, ilişkileriyle bir kez daha gündemde. Hadid, modellik kariyerine kısa bir ara verdikten sonra, şehir hayatını terk edip Banuelos'un Teksas’taki çiftliğine taşınmıştı.

Model Bella Hadid ve ünlü at eğitmeni Adan Banuelos, ilişkileriyle bir kez daha gündemde. Hadid, modellik kariyerine kısa bir ara verdikten sonra, şehir hayatını terk edip Banuelos'un Teksas’taki çiftliğine taşınmıştı.

Banuelos'un son açıklamaları, çiftin ilişkisini ve Hadid’in yeni yaşam tarzındaki adaptasyonunu gözler önüne serdi. Adan Banuelos, Bella Hadid’in aşkı için büyük bir fedakarlık yaptığını ve beş tekerlekli karavanında yaşamaya başladığını duyurdu. Banuelos, Hadid’in bu karavanı adeta bir malikaneye dönüştürdüğünü de eklemeden edemedi!

Banuelos'un son açıklamaları, çiftin ilişkisini ve Hadid’in yeni yaşam tarzındaki adaptasyonunu gözler önüne serdi. Adan Banuelos, Bella Hadid’in aşkı için büyük bir fedakarlık yaptığını ve beş tekerlekli karavanında yaşamaya başladığını duyurdu. Banuelos, Hadid’in bu karavanı adeta bir malikaneye dönüştürdüğünü de eklemeden edemedi!

'Benimle birlikte beş tekerli karavanımda gayet mutlu bir şekilde yaşamaya başladı. Yaptığı çok havalı bir şeydi. O karavan bana her zaman biraz küçük gelmişti ama mutlu olduğum birini bulduğumda adeta bir malikaneye dönüştü. İlişkimizi bir sonraki adıma taşımadan önce Bella'nın yaşam tarzımı anlamasını istiyordum. Bilirsiniz, birine karşı bir şeyler hissetmeye başlarsınız ve 'Belki de hayatımın geri kalanı onunla geçecek' diye düşünürsünüz.'

Adan Banuelos, Bella Hadid’in yeni yaşam tarzına uyum sağlamanın ötesine geçtiğini belirtti. Özellikle yarışma günlerinde sabah erken saatlerde kahvaltı hazırlayarak sevgilisinin bir numaralı destekçisi olduğunu söyleyen Banuelos, Hadid’in tutarlı, moral verici, pozitif ve tanıştığı herkese karşı sıcak bir tutum sergilediğini övgüyle anlattı.

Adan Banuelos, Bella Hadid’in yeni yaşam tarzına uyum sağlamanın ötesine geçtiğini belirtti. Özellikle yarışma günlerinde sabah erken saatlerde kahvaltı hazırlayarak sevgilisinin bir numaralı destekçisi olduğunu söyleyen Banuelos, Hadid’in tutarlı, moral verici, pozitif ve tanıştığı herkese karşı sıcak bir tutum sergilediğini övgüyle anlattı.

'Bella her şeye hemen uyum sağladı, hatta uyum sağlamanın da ötesine geçti. Yarışmalarımızın olduğu günlerde herkese kahvaltı getirmek için sabahın erken saatlerinde uyandı ve her zaman bir numaralı destekçim oldu. Bu kadar tutarlı, bu kadar moral verici, pozitif ve tanıştığı herkese karşı sıcak olması, atlarla ve diğer her şeyle ilgili bana yardımcı olması inanılmaz bir şey'

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