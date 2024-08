Aşk Böyle Bir Şey mi? Piyasanın En İyi Modellerinden Bella Hadid Bundan Sonra Sevgilisiyle Karavanda Kalacak!

'Bella her şeye hemen uyum sağladı, hatta uyum sağlamanın da ötesine geçti. Yarışmalarımızın olduğu günlerde herkese kahvaltı getirmek için sabahın erken saatlerinde uyandı ve her zaman bir numaralı destekçim oldu. Bu kadar tutarlı, bu kadar moral verici, pozitif ve tanıştığı herkese karşı sıcak olması, atlarla ve diğer her şeyle ilgili bana yardımcı olması inanılmaz bir şey'