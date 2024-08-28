İdo Tatlıses'le Yapışık Gezdiklerini Dile Getiren Yasemin Şefkatli Kıskançlık Meselesine Son Noktayı Koydu

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti Saba Tümer’in 'Bu Yaz' isimli YouTube programında, yeni ebeveynlikleri ve ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Aralarında 'kıskançlık' olup olmadığını açıklayan ikilinin sözleri ilgi çekti.