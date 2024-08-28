İdo Tatlıses'le Yapışık Gezdiklerini Dile Getiren Yasemin Şefkatli Kıskançlık Meselesine Son Noktayı Koydu
İdo Tatlıses'le Yapışık Gezdiklerini Dile Getiren Yasemin Şefkatli Kıskançlık Meselesine Son Noktayı Koydu
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti Saba Tümer’in 'Bu Yaz' isimli YouTube programında, yeni ebeveynlikleri ve ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Aralarında 'kıskançlık' olup olmadığını açıklayan ikilinin sözleri ilgi çekti.
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2021 yılından bu yana mutlu bir birlikteliği sürdüren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 22 Ocak 2024’te ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
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İkiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile tatilin keyfini çıkartan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer’in YouTube programı "Bu Yaz"a konuk oldu.
Samimi açıklamalarda bulunan çift birbirlerine olan bağlılıklarını dile getirdi! Tatlıses çifti, yeni ebeveyn olmanın mutluluğunu ve günlük yaşamlarını programda paylaşırken Yasemin Şefkatli'nin açıklamaları çok konuşuldu!
Eşi Yasemin Tatlıses’e olan bağlılığını “Yasemin’e çok alıştım. Hep yan yana olalım istiyorum.” şeklinde dile getiren İdo'nun yanı sıra Şefkatli de, "İnsanlar kıskançlık gibi algılıyor ama hiç öyle değil, biz birbirimize çok yapışık yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Çift, ilişkilerinde kıskançlık olmadığını ve bazı şeyleri sadece birbirlerine olan bağlılıkları nedeniyle yaptıklarını ise “Bizim aramızda öyle kıskançlık, ‘Şuraya gidemezsin’, ‘Buraya gidemezsin’ yoktur. Biz sadece birbirimize çok bağlı yaşadığımız için bazı şeyleri yapıyoruz veya yapmıyoruz” sözleriyle açıkladı.
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