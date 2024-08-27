'Amin' Diyerek Fenomen Olan ve Tanınmaz Hale Gelen Gizem Yıldız Üne Kavuşmasını Sağlayan Sevgilisiyle Evlendi

Fenomen isim Gizem Yıldız, estetik değişimiyle gündem olduktan sonra, sevgilisiyle dünya evine girdi. 'Amin' demesiyle sosyal medyada akıl almaz bir üne kavuşan Gizem Yıldız'ın düğünde tercihe ettiği gelinlik ise dillere fena düştü.