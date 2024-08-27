'Amin' Diyerek Fenomen Olan ve Tanınmaz Hale Gelen Gizem Yıldız Üne Kavuşmasını Sağlayan Sevgilisiyle Evlendi
'Amin' Diyerek Fenomen Olan ve Tanınmaz Hale Gelen Gizem Yıldız Üne Kavuşmasını Sağlayan Sevgilisiyle Evlendi
Fenomen isim Gizem Yıldız, estetik değişimiyle gündem olduktan sonra, sevgilisiyle dünya evine girdi. 'Amin' demesiyle sosyal medyada akıl almaz bir üne kavuşan Gizem Yıldız'ın düğünde tercihe ettiği gelinlik ise dillere fena düştü.
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Sosyal medyanın parlayan isimlerinden Gizem Yıldız, son paylaşımlarıyla büyük ilgi çekmeye devam ediyor. Ünlü fenomen, sevgilisini beklerken arabasında aldığı sürprizle ilgili bir video paylaşmış, videoda, çiçekleri gördüğünde heyecanla "Amin, Aminn" demesiyle kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu.
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'Amin Reis' olarak adlandırılan Gizem Yıldız’ın bu videonun arkasından gelen popülaritesi ise değişimini beraberinde getirmiş, kısa sürede fenomen olan ismin burun ve dudak estetikleri yaptırması dikkatlerden kaçmamıştı.
Videodaki içten tepkisiyle kısa sürede sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi edinen Gizem Yıldız, elde ettiği başarıyı estetik değişiminde kullandı. Yıldız, TikTok’tan kazandığı paralarla bambaşka bir görünüm elde ederek, sosyal medya dünyasında adeta yenilenmiş bir imajla karşımıza çıkmıştı.
Şimdi ise, fenomen olmasını sağlayan sevgilisiyle dünyaevine giren Gizem Yıldız'ın sıra dışı gelinlik seçimi gözlerden kaçmadı.
Gelin çiftin birlikte ettikleri ilk dansa birlikte bakalım👇
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Gizem Yıldız'ın gelinlik tercihi sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı!
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