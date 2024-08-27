Güzel Köylü Dizisiyle Gönüllere Yerleşen Gizem Karaca'nın Radikal İmaj Değişikliği Şoke Etti
Güzel Köylü Dizisiyle Gönüllere Yerleşen Gizem Karaca'nın Radikal İmaj Değişikliği Şoke Etti
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, cesur bir değişiklik yaparak saçlarını kestirdi ve yeni imajı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü isim, uzun yıllardır alışık olduğumuz uzun saçlarını kısacık kestirerek sarıya boyattı!
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'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına' ve 'Baraj' gibi yapımlarla izleyici karşısına geçerek adından bahsettiren güzel oyuncu Gizem Karaca yaptığı açıklamalarla adından bahsettirmeye devam ediyor.
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2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Karaca'nın İzmir İstanbul arası devam eden seyahatleriyle sürdürdürdüğü oyunculuğu oldukça beğeniliyor.
Başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından bahsettiren Karaca'nın özel hayatı da bir hayli ilgi çekiyor tabii.
Güzelliği ile gündeme düşen Karaca şimdi de omzundan yukarda kestirdiği saçları ile gündeme geldi!
İmaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatan Gizem Karaca'nın pozları ayrı imajı ayrı olay oldu!
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