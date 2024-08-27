Justin Bieber'ın Baba Olmasına Dayanamayan Selena Gomez Benny Blanco'yla Nişanlandı mı?

Bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı pozda parmağındaki yüzüğü emoji ile sakladığı fark edilen Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandığı iddia edilmişti. Eski sevgilisi Justin Bieber'ın baba olmasının ardından The Sun gazetesi Gomez'in evlilik yolunda ilk adımı attığını iddia etti.