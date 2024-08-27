Justin Bieber'ın Baba Olmasına Dayanamayan Selena Gomez Benny Blanco'yla Nişanlandı mı?
Justin Bieber'ın Baba Olmasına Dayanamayan Selena Gomez Benny Blanco'yla Nişanlandı mı?
Kaynak: https://www.the-sun.com/entertainment...
Bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı pozda parmağındaki yüzüğü emoji ile sakladığı fark edilen Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandığı iddia edilmişti. Eski sevgilisi Justin Bieber'ın baba olmasının ardından The Sun gazetesi Gomez'in evlilik yolunda ilk adımı attığını iddia etti.
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Birbirinden hit şarkıları dışında Justin Bieber'la seneler önce yaşadığı aşk yüzünden gündeme gelmeyi sık sık sürdüren Selena Gomez şu sıralar yeni sevgilisi ile adından bahsettiriyor.
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Bir süredir müzik yapımcısı sevgilisi Benny Blanco ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Selena Gomez hem eleştirilerin odağı oluyor hem de tahminlerin üzerinde bir birliktelik yaşıyor.
Uzaktan sürdürdükleri ilişkilerinin yanı sıra gündeme evlilikle ilgili bakış açılarıyla da düşen Gomez ve Blanco ikilisinin nişanlandıkları iddiaları sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yüzük parmağını kapatarak yaptığı paylaşımla işlerin ciddileştiği iddialarını kafalara sokan Gomez yine nişan iddialarına karıştı.
The Sun gazetesinin iddiasına göre Selena Gomez, Benny Blanco ile resmi olarak nişanlandı!
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Selena Gomez, Benny Blanco ile nişanlandığına dair bir işaret daha ortaya çıktı… Sosyal medya hesabından bir düğün planlama ajansını takip eden şarkıcı dedikoduları alevlendirdi.
Olaylı biten aşkı Justin Bieber'ın baba olmasının ardından ortaya atılan işlerin ciddileştiği haberleri akıllara yeniden kıskançlık krizlerini getirmedi değil!
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