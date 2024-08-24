Afra Defteri Fazla mı Hızlı Kapandı? Mert Ramazan Demir, Eski İşte Benim Stilim Yarışmacısıyla Görüntülendi!

Gossip Pasta isimli Instagram hesabının paylaşımıma göre, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı bir küs bir barışık ilişki ile gündeme gelen oyuncu Mert Ramazan Demir Bali'de görüntülendi! Demir'in yanındaki ismin eski İşte Benim Stilim yarışmacılarından biri olan Özden Cerrahoğlu olduğu fark edildi.