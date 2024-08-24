Afra Defteri Fazla mı Hızlı Kapandı? Mert Ramazan Demir, Eski İşte Benim Stilim Yarışmacısıyla Görüntülendi!
Afra Defteri Fazla mı Hızlı Kapandı? Mert Ramazan Demir, Eski İşte Benim Stilim Yarışmacısıyla Görüntülendi!
Gossip Pasta isimli Instagram hesabının paylaşımıma göre, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı bir küs bir barışık ilişki ile gündeme gelen oyuncu Mert Ramazan Demir Bali'de görüntülendi! Demir'in yanındaki ismin eski İşte Benim Stilim yarışmacılarından biri olan Özden Cerrahoğlu olduğu fark edildi.
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Son zamanların en popüler çiftlerinden biri olan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ikilisi Yalı Çapkını dizisinde rol arkadaşı olarak başladıkları ilişkilerine çift olarak devam etmeye karar vermişti.
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Bir küs bir barışık şekilde devam ettirdikleri ilişkileriyle, sık sık birbirlerini takipten çıkmalarıyla çok konuşulan çiftimiz geçtiğimiz ay yine ayrılık iddalarının önüne geçememişti.
Dizi sezonunun tatile girmesiyle birlikte birbirlerini takipten çıkan ikili yine ve yine ayrılık iddialarına sessiz kalmayı tercih etti biliyorsunuz ki.
Afra Saraçoğlu ile ayrılık dedikodularının ardından ilk defa soruları yanıtlayan Demir ise "Bir şey söylemeye gerek yok..." demiş, fakat oyuncunun bu keyifsiz halleri gözlerden kaçmamıştı.
Gossip Pasta isimli sayfanın yaptığı paylaşıma göre, Mert Ramazan Demir'in Bali'de olduğu öğrenildi. Saraçoğlu ile başrollerini paylaştığı dizinin çekimlerinin başlamasına kısa süre kala Bali'de bir gece kulübünde günün gün eden Mert Ramazan Demir'in yanındaki isimler de merak konusu oldu tabii!
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Gossip Pasta'nın başka bir paylaşımında ise oyuncunun eğlendiği isimlerden birinin eski İşte Benim Stilim yarışmacısı Özden Cerrahoğlu olduğu öğrenildi!
Eski İşte Benim Stilim yarışmacısının bu hali size daha tanıdık gelebilir👇
Influencer Melek Şahin ve Çağla Çetinöz'le de aynı mekanda olduğu ve iki lafın belini kırdığı bilgisi verilen Mert Ramazan Demir'in ayrılık sonrası bu tavrı dikkat çekti...
Siz ne düşünüyorsunuz? Özden Cerrahoğlu ile Mert Ramazan Demir arasında yeni bir aşk doğuyor diyebilir miyiz? Yoksa Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yeni sezonda aşklarına bir şans daha tanır mı? Yorumlarda buluşalım 👇
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