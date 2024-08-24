Reklam Ücretini 5 Bin Öğrenciye Burs Olarak Vereceği İddia Edilen Nejat İşler "Ben Kahraman Değilim" Dedi
Reklam Ücretini 5 Bin Öğrenciye Burs Olarak Vereceği İddia Edilen Nejat İşler "Ben Kahraman Değilim" Dedi
Köşe yazarı Sina Koloğlu'nun haberine göre; bir bankadan reklam teklifi alan Nejat İşler'in alacağı ücret ile beş bin öğrenciye burs vereceği iddia edilmişti. Haber hakkında konuşan Nejat İşler'in 'Ben öyle bir para kazanmıyorum, millet kahraman arıyor' sözleri dikkat çekti.
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Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Nejat İşler, dizi ve sinema dünyasında bıraktığı izlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Son olarak Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı "Aile" dizisi ile ekranlarda yer alan Nejat İşler, canlandırdığı karakterlerle hepimiz tarafından yakından tanınıyor.
Haziran ayında Sina Koloğlu'nun ortaya attığı habere göre bir bankanın reklam filminde seslendirme yapacak Nejat İşler'ın ücret yerine beş bin öğrenciye burs verilmesini istediği iddia edilmişti.
Fakat takdir toplayan bu harekete Nejat İşler cephesinden açıklama geldi! "Keşke öyle olsaydı. Öyle bir şey yok. Ben öyle para kazanmıyorum. Yani onun karşılığında öyle bir şey söyleyemem. 5 bin öğrencinin bursu mu? Yani tamam millet kahraman arıyor da ben kahraman değilim. Ben işimi yapıyorum" diyen İşler dürüstlüğü ile dikkat çekti.
İşte o anlar 👇
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