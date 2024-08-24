Reklam Ücretini 5 Bin Öğrenciye Burs Olarak Vereceği İddia Edilen Nejat İşler "Ben Kahraman Değilim" Dedi

Köşe yazarı Sina Koloğlu'nun haberine göre; bir bankadan reklam teklifi alan Nejat İşler'in alacağı ücret ile beş bin öğrenciye burs vereceği iddia edilmişti. Haber hakkında konuşan Nejat İşler'in 'Ben öyle bir para kazanmıyorum, millet kahraman arıyor' sözleri dikkat çekti.