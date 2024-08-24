Ceyda Düvenci'den Boşandıktan Sonra Yeni Bir Aşka Yelken Açan Bülent Şakrak, Esra Akpınar'la Ayrıldı
Ceyda Düvenci'den Boşandıktan Sonra Yeni Bir Aşka Yelken Açan Bülent Şakrak, Esra Akpınar'la Ayrıldı
2023 senesinde Ceyda Düvenci'den boşanarak 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la yeni bir ilişkiye başlaması dikkat çekmişti. Şakrak ve Akpınar'ın sosyal medyada birbirini takipten çıkması ayrılık iddialarını doğurdu.
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2014 senesinde dünyaevine giren oyuncu çift Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin birlikteliği ve kurdukları güzel aile gıptayla bakılanlardan biriydi hatırlarsanız.
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Fakat ikili ani bir boşanma kararı ile bu evliliği 8 yılın ardından, geçtiğimiz sene tek celsede sonlandırmış, ardından yeni aşklara yelken açarak herkesi şoke etmişti.
"Ceyda Düvenci'nin tabii ki aşık olacağım" sözlerinden sonra başka aşklara yelken açması tahmin edilir olsa bile Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la başladığı ilişki gündeme bomba gibi oturmuştu.
8 aydır birlikte olan ve birbirlerini sosyal medya hesabından paylaşmadan edemeyen Şakrak ve Akpınar çiftinin ayrıldığı iddia edildi!
Yeni aşka yeşil ışık yakan ve mutluluğunu gözler önüne seren Bülent Şakrak ve Esra Akpınar'ın birbirini takipten çıkması ve birlikte paylaştıkları tüm fotoğrafları kaldırması kafaları karıştırdı!
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