Beyin Kanaması Geçirip Konuşma Yetisini Kaybettiği İddia Edilmişti: İşte Peker Açıkalın'ın Son Hali!
Beyin Kanaması Geçirip Konuşma Yetisini Kaybettiği İddia Edilmişti: İşte Peker Açıkalın'ın Son Hali!
9 Ağustos günü beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Peker Açıkalın'ın konuşma yetisinin kaybettiği iddia edilmişti. Fakat ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığı Çilem Açıkalın tarafından yalanlanmıştı. Sevenlerini endişelendiren Peker Açıkalın doktoru ile birlikte sağlık durumu hakkında konuştu!
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Avrupa Yakası dizisindeki efsane karakterlerden biri olan Gaffur ile hafızalara yerleşen Peker Açıkalın bir süredir sağlık durumuyla ilgili endişe saçan haberlerle gündeme geliyor.
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9 Ağustos'ta Magazin Burada'nın ortaya attığı habere göre; Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği, oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği iddia edilmişti.
Ardından oyuncunun eşi Çilem Açıkalın bu iddiayı yalanlayarak Peker Açıkalın'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve konuşmasının yerinde olduğunu söylemişti.
Magazin Burada'nın haberine göre, doktoru ile birlikte yaptığı açıklamada sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Peker Açıkalın'ın son hali sosyal medya kulanıcılarını şaşırttı.
“Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok.” diyerek sağlık durumu ile iligili açıklamda bulunan Açıkalın’ın iddiaların aksine konuşma yetisini kaybetmediği ortaya çıktı.
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