Beyin Kanaması Geçirip Konuşma Yetisini Kaybettiği İddia Edilmişti: İşte Peker Açıkalın'ın Son Hali!

9 Ağustos günü beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Peker Açıkalın'ın konuşma yetisinin kaybettiği iddia edilmişti. Fakat ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığı Çilem Açıkalın tarafından yalanlanmıştı. Sevenlerini endişelendiren Peker Açıkalın doktoru ile birlikte sağlık durumu hakkında konuştu!