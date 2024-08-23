Kızıyla Verdiği Poz Yüzünden İfade Vermesi İstenen Gökhan Çıra Kendini "Biyolojik Babasıyım" Şeklinde Savundu
Kızıyla Verdiği Poz Yüzünden İfade Vermesi İstenen Gökhan Çıra Kendini "Biyolojik Babasıyım" Şeklinde Savundu
Gökhan Çıra'nın sosyal medyada tepki çeken bebekli fotoğrafıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz gece önemli bir gelişme yaşanmıştı. Söz konusu fotoğrafın ardından, Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra’nın ifadesinin alınmasına karar verilmişti. Çıra yaptığı paylaşımda kendini savundu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski futbolcu Gökhan Çıra, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evli olduğu dönemde taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çıra, geçtiğimiz günlerde 2 yaşındaki kızıyla sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Ancak, bu paylaşım sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.
Sosyal medya kullanıcıları, Çıra’nın bu paylaşımını uygun bulmayınca yapılan yorumlar çığ gibi büyümüş, Çıra ise bu tepkileri cevapsız bırakmamıştı.
Gökhan Çıra'nın, 2 yaşındaki kızı Selenay'la yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle savcılıkça ifadesinin alınmasına karar verilmişti.
"Biyolojik olarak da babası olduğumu unutanlaradır bu yazım" şeklinde sözlerine başlayan Gökhan Çıra bu karara karşı isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi makamlara ifadesini vermeye gideceğini söyleyen isim "suç işlemiş gibi göründüysem affola, ama işlemedim" sözleriyle kendini savundu.
Yaptığı paylaşımın altına "Biz nasıl bir ülke haline geldik ben kızımla oyun oynarken çekilmiş spontane resimleri paylaştım babası kanı canı olarak belki yanlış bir poz evet ben de paylaştıktan sonra fark ettim ama hiç bakmadan sadece orada BABA VE KIZI oyun oynadığı hallerimizi koydum benim kızıma olan sevgimi kimse sorgulayamaz kaldı ki zaten görüyorsunuz lütfen bir şeyleri yazıp çizerken düşünün 2-3 kişinin uydurmasıyla saçma sapan yerlere çekilen haberler yüzünden 2 gündür bir Babanın ne halde olduğunu düşünün aynen öyleyim beni kızımla alakalı sakın sınamayın insan en son evladıyla sınanır SELENAY benim kırmızı çizgim nefesim her şeyim Allahım elimden ayağımdan ömrümden alsın kızıma versin 🙏 " ifadelerini kullandı.
Çıra, sözlerini "Eğer bir yanlışım bir kusurum olduysa ki OLMADI herkesten özür dilerim🙏 SELENAY EVLATLIK FELAN DEĞİL SELENAYIN BABASI BENİM BUNU DEVLETİMİZ DNA TESTLERİNİ DE BİZZAT YAPMIŞ VE KANITLANMIŞTIR BUDA BÖYLE BİLİNSİN EVLATLIK DİYE DE KİMSE SAKIN BİR DAHA BİR YAZI YAZIP SAÇMA SAPAN YERLERE ÇEKMESİN O BENİM BU HAYATTA ÜSTÜNE TİTREDİĞİM ALDIĞIM NEFESİM CANIM DAMARINDAKİ KAN BENİM KANIM! Lütfen rica ediyorum artık saçma sapan yorumları üstümüze gelmeyi hele de kızımla olan resimi paylaşıp nolursunuz konuları saçma sapan yerlere çekmeyin bakın her yazılan şeyde içim parçalanıyor bunu bilin sizlerde Anne Babasınız babanız veya annenizle nasıl zamanlar geçirdiniz siz biliyorsunuz her cocuğun babasının kucağında annesinin kucağında resimleri vardır. O resimleri paylaşıp nolursunuz konuları alakasız yerlere çekmeyin lütfen diyorum orda oyun oynayan BABA VE KIZI var ve artık canım acımaya içim parçalanmaya başladı!" şeklinde bitirdi.
Gökhan Çıra'nın bu açıklamsı sonrası kendini destekleyenler de oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın