Kızıyla Verdiği Poz Yüzünden İfade Vermesi İstenen Gökhan Çıra Kendini "Biyolojik Babasıyım" Şeklinde Savundu

Gökhan Çıra'nın sosyal medyada tepki çeken bebekli fotoğrafıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz gece önemli bir gelişme yaşanmıştı. Söz konusu fotoğrafın ardından, Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra’nın ifadesinin alınmasına karar verilmişti. Çıra yaptığı paylaşımda kendini savundu!